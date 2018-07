Walldürn. (Sti.) Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Walldürn überreichte Abteilungskommandant Matthias Meidel dem Kameraden Volker Paske eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro zur finanziellen Unterstützung der Behandlungskosten für dessen schwer erkrankte dreijährige Tochter Magdalena.

Magdalena ist seit ihrer Geburt an diversen seltenen Krankheiten und Fehlstellungen erkrankt. Nach langer intensivmedizinischer Betreuung in der Würzburger Uniklinik und Aufenthalten in weiteren Kliniken und im Kinderhospiz Bad Grönenbach geht es ihr inzwischen bei stabilerem Verlauf besser - bei weiterhin hohem Pflegeaufwand.

Mitunter waren bis zu 13 verschiedene Kinderkrankenschwestern von zwei Pflegediensten (Sozialstation Walldürn und Wichtelteam) teilweise Tag und Nacht unterstützend tätig. Dies konnte nun glücklicherweise zurück gefahren werden, nachdem sich eine Stabilisierung der Vitalfunktionen eingestellt hat.

Weiterhin bleibt ein hoher Pflegeaufwand bestehen, wie z. B. bei künstlicher Ernährung per Magensonde und parallel aufzubauendem Esstraining, physiologisches und Ergo-Training sowie teil- und zeitweiser Intensivüberwachung. Sofort erkennbar ist auch die ungewöhnliche Brille - denn Magdalena hat bereits etliche Augen-OPs über sich ergehen lassen müssen.

Nicht gedeckte Kosten entstehen pro Jahr in Höhe von ca. 3000 bis 9000 Euro - also auch eine massive finanzielle Herausforderung bei gleichzeitig nicht möglicher Berufstätigkeit der Frau. Trotz aller Sorgen ist Magdalena ein "Sonnnenschein" für die Familie - sie ist lebenslustig und bereichert ihr Umfeld mit einer besonders offenen und freudigen Art. Auch ihr "großer" Bruder Sebastian kümmert sich rührend um seine besondere Schwester. Inzwischen besucht Magdalena stundenweise eine besondere Gruppe im Förderkindergarten "Pusteblume" in Buchen. Das neue Umfeld unter anderen Kindern sowie das Engagement in der Betreuung fördert Magdalena in ihrer Entwicklung zusätzlich.

Mit dieser Geldspende dokumentierten die Feuerwehrkameraden in beeindruckender Weise ihre kameradschaftliche Verbundenheit und ihre Solidarität mit und zu ihrem Feuerwehrkameraden Volker Paske und dessen Familie.