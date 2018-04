Walldürn. Zum 41. Mal veranstaltet die Stadt Walldürn vom 13. Mai bis 17. Mai ihr traditionelles Blumen- und Lichterfest. Eröffnet wird das Blumen- und Lichterfest am Mittwoch, 13. Mai, um 19 Uhr am Miltenberger Torplatz von Bürgermeister Markus Günther und dem "Blumen-Bärbele" Lina Zang - der Tochter von Stefanie und Ralf "Zack" Zang (Comedian und Fastnachts-Urgestein) und Enkelin des Gastronomen-Ehepaares Kurt und Katrin Meidel vom Landgasthof "Linde" in Gerolzahn. Das neue Blumen-Bärbele wurde am Donnerstagnachmittag, 16. März, von Bürgermeister Markus Günther im Rahmen eines Pressetermins vor dem Walldürner Rathaus offiziell vorgestellt.