Walldürn/Höpfingen. (wg) Erst sind es die Warnbaken und dann die weiß-roten Absperrbänder, die dem Spaziergänger oder Autofahrer im Wald Gefahr signalisieren. Dann werden typische Geräusche hörbar. Überall in der Region hört man jetzt den "Sound" von Motorsägen und schwerem Gerät. Für den Leiter der Forstbetriebsstelle Walldürn, Jörg Puchta, hat nun die Hauptsaison der Holzernte begonnen. Im Wald haben jetzt Hacker, Harvester und Schlepper Vorfahrt. Die wuchtigen Maschinen flößen Angst ein. Ihre Arbeit aber machen sie konsequent, schnell und effektiv. Das Betreten der Wälder ist dann aber auch gefährlich.

Der Wind hat die meisten Blätter von den Bäumen gefegt und die Waldarbeiter haben so einen guten Blick in die Kronen der Bäume, die gefällt werden sollen. Sie entdecken jetzt, wo eventuell abgestorbene Äste vorhanden sind und wo man besonders aufpassen muss, was im belaubten Zustand der Bäume nicht zu sehen ist. Arbeitssicherheit ist das höchste Gebot, denn jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel, so Puchta. In dieser Woche war im Raum Mosbach ein Förster der Leidtragende: ein Totholzbaum fiel plötzlich und unerwartet auf dessen Fahrzeug. Die Folge: der Forstmann wurde schwer verletzt.

Solche Situationen wollen sich Forstbetriebsleiter Jörg Puchta und Revierleiter Stefan Michel nicht ausmalen. Schon im Sommer hat Stefan Michel ein Auge auf die Bäume am Straßenrand und auf Waldwegen. Welche stehen gefährlich nahe, welche haben tote Äste oder sind krank. Diese haben Priorität und müssen weichen beim Winterhieb.

Die Arbeitsgrundlage für den winterlichen Hieb in den Wäldern von Walldürn und Höpfingen wurde mit der Verabschiedung der Forsteinrichtungsplanung für die Jahre 2012 bis 2021 durch den Gemeinderat 2012 geschaffen. Da steht schwarz auf weiß, was und wie viele Festmeter eingeschlagen werden.

Den Städten und Gemeinden wurden in Ratssitzungen die Planungen für das Jahr 2016 vorgestellt und nun werden die Holzerntemaßnahmen für das Jahr 2015 abgeschlossen und mit den Hiebsmaßnahmen für 2016 begonnen.

Aus Sicherheitsgründen ist die Straße zwischen Altheim und Waldstetten während der Hiebsmaßnahmen gesperrt. Damit die Straße nicht zweimal gesperrt muss, haben sich die Revierleiterkollegen Stefan Michel (Walldürn) und Klaus Hanke (Höpfingen) abgesprochen und sie führen den Hieb gemeinsam durch. Die Kräfte werden gebündelt und damit es schneller geht, sind auch Mit der Firma Schreck (Altheim) und dem Rückeunternehmer Herbert Goldschmidt (Höpfingen) zwei Unternehmer vor Ort.

Unterstützt werden sie von Waldarbeitern, die die Bäume "umlegen", die der "Harvester" nicht schafft. Diese Maschine ist der Experte für Schwachholz. Die Waldarbeiter müssen bei größeren Kalibern ran und auch dann wenn die Zufahrt nicht möglich ist. Und noch eins: Äste und Sträucher, die anfallen, werden gleich an Ort und Stelle mit dem Hacker gehäckselt. 70 Kubikmeter wurden am Mittwoch gleich "verschafft" und als Rohstoff für die Wärmegewinnung oder für die Verstromung bereitgestellt. Es geht also nichts verloren.

Der Hieb zwischen Altheim und Waldstetten steht nicht nur auf dem Papier der Forsteinrichtungsplanung, sondern er dient gleichzeitig der Verkehrssicherheit, bei dem Bäume gefällt werden, die entweder krank oder beschädigt sind und somit unkontrolliert (etwa bei Sturm) auf die Straße fallen und Menschen gefährden können. Wenn die Autofahrer - wohl Ende der nächsten Woche - die Strecke wieder benutzen können, wird die Straße ein ganz neues "Fahrgefühl" bieten. Die Fahrt durch einen Baum- und Sträuchertunnel ist Vergangenheit. "Die Straße wird breiter", so ist die erste Empfindung.

Sorgen haben die Förster mit der Akzeptanz der Sperrungen. Auch bei "normalen" Hieben im Wald kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Jogger und Spaziergänger Absperrungen ignorieren. "Die Leute lassen sich auch durch Absperrungen und Schilder nicht abhalten und begeben sich in Lebensgefahr".

Stefan Michel und Jörg Puchta ergänzen: "Es wird immer schlimmer mit der Unvernunft". Wir heben schon erlebt, wie Waldbesucher zwischen einem Harvester und seinem Ausleger hindurchspaziert sind. "Schuldgefühle hatten sie nicht. Da gehe ich doch jeden Tag spazieren", lautet die Antwort auf die Ansprache. Unrechts- und Gefahrenbewusstsein sind nicht sonderlich ausgeprägt. "Viele denken, sie hören ja die Arbeiten rechtzeitig", so erklärt sich Stefan Michel die Sorglosigkeit.

"Oft schaffen die Waldarbeiter nicht mehr mit Keilen, die lautstark in den Spalt getrieben werden. Ein mechanischer Fällhebel erledigt die Sachen beinahe lautlos, was das Risiko für Neugierige, die sich im Wald aufhalten, deutlich erhöht". "Außerdem können noch Stunden nach dem Fällen Äste zu Boden krachen und zu echten Geschossen werden", warnt Jörg Puchta. "Wir appellieren an alle Waldbesucher, die Schilder und Absperrbänder nicht zu ignorieren, denn gefährlicher Leichtsinn im Wald kann tödlich enden", so die Förster unisono.

Sie wissen, von was sie reden und wovor sie warnen. Die Sperrung ist innerhalb weniger Tage vorbei, dann zieht der Tross weiter. Aber Vorsicht: Holzernte gibt es bis ins Frühjahr überall im Landkreis. Im Wald ist es dann gefährlich.