Hainstadt. (tra) Er war so nah, dass man ihn hätte berühren können: Papst Franziskus fährt in seinem Papa-Mobil durch die jubelnde Menschenmenge, die sich an der Copacabana versammelt hat - und mittendrin war Renate Hirsch aus Hainstadt. Mit einer Jugendgruppe aus Liechtenstein war die Erzieherin im Juli auf dem Weltjugendtag in Rio de Janeiro. Ihr Bruder Georg, der in Liechtenstein Pfarrer ist, hat sie gefragt, ob sie als Betreuerin mitreisen möchte.

"Wir hatten riesiges Glück, dass wir den Papst aus der Nähe erleben konnten. Viele haben ihn nur auf der Leinwand gesehen", erinnert sich Renate Hirsch. Papst Franziskus hat sie tief beeindruckt: "Er steigt spontan aus dem Papa-Mobil aus, geht auf die Leute zu, nimmt sie in den Arm und segnet die Kinder", erzählt sie. Mit seiner liebevollen und verschmitzten Art habe er die Herzen der Jugendlichen sofort erobert. "Er will ihnen vermitteln, dass Christus ein Freund sein kann, auf den sie sich immer verlassen können", sagt Renate Hirsch.

Beim Weltjugendtag in Rio kamen über drei Millionen Menschen zusammen. "Mich faszinierte, dass man sich durch den Glauben über Länder- und Sprachgrenzen hinweg versteht. Wie in einer großen Familie wurde ein friedliches Glaubensfest gefeiert. Keiner drängelte und alle waren begeistert", beschreibt sie die Atmosphäre.

Im Zentrum stand der Glaube: Die Jugendlichen setzten sich mit der Botschaft Jesu auseinander und fanden schnell zueinander: Sie tauschten Gebetsketten, Rosenkränze, Armbänder und Buttons, die sie dann an ihre Weltjugendtags-Rucksäcke pinnten.

Und sie waren füreinander da: Viele Jugendlichen waren mit behinderten Jugendlichen gekommen und kümmerten sich um sie. Auch die Ergriffenheit, die südamerikanische junge Gläubige beim Gottesdienst zeigten, beeindruckte Renate Hirsch sehr: "Unsere Gruppe wurde davon mitgerissen!"

Unvergesslich sind die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Brasilianer und ihre Begeisterung für den Glauben, den sie sehr fröhlich, mitreißend und emotional feiern. Das Gebet und die heilige Messe sind hingegen von Ruhe und Stille geprägt.

Auch Papst Franziskus verkörpert, so hat Renate Hirsch es erlebt, beide Aspekte: "Wer im Papst nur die Herzlichkeit und Fröhlichkeit sieht, reduziert ihn. Franziskus ist auch ernst und demütig." Im Gebet sei er nachdenklich, ernst und ruhig. Er sei mit Gott verbunden und ein großer Verkünder des Evangeliums. In seiner Liebe zu Gott und allen Menschen sei er ein Vorbild. Ebenso in seiner Art, ohne Berührungsängste auf alle Menschen zuzugehen, um ihnen Gott näher zu bringen.

Die Jugendlichen begegneten dem Bischof von Rom mit Begeisterung: "Es war einfach cool, den Papst so nahe zu sehen!" Der Weltjugendtag war für die Jugendlichen mehr als ein fröhliches Glaubensfest. Sie haben sich die Reise zum Teil durch anstrengende Arbeitseinsätze selbst finanziert.

Zudem hat die Armut, die teilweise in Brasilien herrscht, den Jugendlichen bewusst werden lassen, dass sie auf der Sonnenseite stehen: "Obwohl wir im Hotel übernachtet haben, haben sich die Jugendlichen bei der Rückfahrt auf einfache Dinge wie gutes Wasser und ihr eigenes Bett gefreut", berichtet Renate Hirsch. Die Südamerikaner selbst seien trotz Armut fröhlich und zufrieden. Auch dies habe die Gruppe sehr beeindruckt.

"Mein Ziel war, dass die Jugendlichen beim Weltjugendtag positive Erfahrungen sammeln: Durch die Begegnung mit Pilgern, dem Papst, der Weltkirche und letztendlich bei der Begegnung mit Jesus", beschreibt Renate Hirsch ihre Motivation, als Begleiterin teilzunehmen. Ihr prägten sich die Worte des Papstes ein: "Jesus hat mehr zu bieten als eine Fußballweltmeisterschaft. Er bietet uns die Chance auf ein erfülltes, glückliches Leben. Und eine Zukunft, an deren Ende das ewige Leben steht."