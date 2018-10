Kaum zu glauben, dass hier in gut vier Wochen wieder die Schulkinder durch den Flur toben (o.). Der Trakt 400 des Hardheimer Schulzentrums mit den Klassenräumen der ersten beiden Klassen (l.) wird komplett saniert. Fotos: R. Busch

Hardheim. (rüb) Wo ansonsten die Erst- und Zweitklässler der Hardheimer Grundschule unterrichtet werden, wird seit Ferienbeginn mit Hochdruck handwerklich gearbeitet: Inzwischen ist es fast schon eine schöne Tradition, dass die Gemeinde die Sommerferien zur Sanierung einzelner Klassenräume oder Trakte nutzt. So auch in diesem Jahr, wo der Trakt 400 quasi von Kopf bis Fuß modernisiert wird. Die künftigen Erstklässler und die neuen Zweitklässler dürfen sich auf komplett hergerichtete Klassenzimmer, Flur und WC-Anlagen freuen - auch wenn derzeit noch die Freude über die Ferien im Vordergrund stehen dürfte.

Nach den millionenschweren Investitionen der letzten Jahre in das Walter-Hohmann-Schulzentrum muss die Gemeinde das Tempo aus finanziellen Gründen zwar etwas drosseln. Dessen ungeachtet hat sich ein Teil der Schule in den Sommerferien wieder in eine Baustelle verwandelt.

Die vier Klassenzimmer werden ebenso saniert wie der Flur und die WC-Anlagen. Außerdem werden elektrotechnische Mängel in Sachen Brandschutz beseitigt. Die Klassenräume erhalten neue Böden, Wände und Decken und die Toiletten werden komplett erneuert.

Insgesamt investiert die Gemeinde rund 265 000 Euro in die derzeit laufende Sanierungsmaßnahme. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, so dass das anvisierte Ziel - Fertigstellung bis Schulbeginn - erreicht werden sollte, wie Bauamtsleiter Friedrich Ansmann gegenüber der RNZ betonte.