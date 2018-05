Rund sieben Tonnen wiegen die einzelnen Teile des Löschwasserbehälters, die ein Kran gestern in eine Baugrube an der Buchener Straße gehoben hat. Fotos: Janek Mayer

Walldürn. (jam) In der Buchener Straße sind dem gestrigen Dienstag fünf tonnenschwere Betonteile für einen Löschwasserbehälter angeliefert und mit einem Schwerlastkran abgeladen worden. Dafür musste die Buchener Straße voll gesperrt werden. Diese Sperrung war in der Presse angekündigt worden, eine Umleitung war ausgeschildert. Doch statt die zwei Kilometer lange Strecke über den Bürgermeister-Joseph-Kreisel, die Dr.-Heinrich-Köhler-Straße, die Gregor-Mendel-Straße und die Waldstraße auf sich zu nehmen, fuhren viele Auto- und sogar Lkw-Fahrer durch die Esso-Tankstelle. Ein Lkw mit Groß-Gerauer Kennzeichen blieb dabei sogar am Tankstellendach hängen, so dass sich die ganze Konstruktion kurzzeitig verschob. An der kreativen Wegfindung der Verkehrsteilnehmer änderten auch regelmäßige Besuche eines Streifenwagens nichts.

Das Verladen des Löschwasserbehälters ging dagegen ohne Schwierigkeiten über die Bühne. Ein Schwerlastkran hob die jeweils rund sieben Tonnen schweren Einzelteile nacheinander in die große Baugrube zwischen der Buchener Straße und dem Bahngleis. "Die Sattelschlepper parken im VIP und stehen dort auf Abruf bereit", erklärte Heike Schubert vom Bauverwaltungsamt der Stadt Walldürn, die sich vor Ort ein Bild vom 160.000- Euro-Projekt machte. Und tatsächlich: Kaum baumelte ein U-förmiges Betonelement an den Ketten des riesigen Krans, rückte schon die nächste Zugmaschine mit Auflieger und schwerer Last an. Unten in der Grube übernahmen derweil zwei Arbeiter die Feinjustierung und setzten schließlich die fünf Teile zusammen. Dadurch entstand ein ovales Becken, das 200 Kubikmeter Löschwasser aufnehmen kann. Am Nachmittag wurden dann noch die Deckenteile auf das Becken gehoben.

"Wir sind im Zeitplan, und der Verkehr kann pünktlich zum Feierabend wieder rollen", informierte der leitende Ingenieur Tobias Lurz vom Planungsbüro Walter + Partner aus Tauberbischofsheim auf Nachfrage der RNZ. Das Projekt ist damit noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiter bringen noch eine Pflastertragschicht auf, damit die schweren Fahrzeuge der Feuerwehr nicht im Morast stecken bleiben, wenn sie Wasser aus dem Behälter entnehmen.

Ein zweiter Löschwasserbehälter soll direkt im Anschluss im Boden versenkt werden - ebenfalls in der Buchener Straße, allerdings weiter südlich beim Autohaus Schmitt, gab Heike Schubert bekannt. Die Buchener Straße muss dann erneut gesperrt werden. Ob die Autofahrer dann wieder einen kreativen Umweg nutzen können, bleibt abzuwarten.