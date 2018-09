Vier Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 18.15 Uhr bei Osterburken. Ein 22-jähriger Renault-Fahrer hatte die Landesstraße 1095 von der Bundesstraße 292 herkommend in Richtung Osterburken befahren. Seinen Angaben zufolge platzte hierbei ein Reifen, weshalb das Auto auf die Gegenfahrbahn schleuderte und dort frontal mit einem Daimler-Benz zusammenstieß. Der 22-jährige Renault- sowie dessen 30-jähriger Mitfahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Auch der 41-jährige Mercedes-Fahrer und dessen zehnjährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Die vier Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.