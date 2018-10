Adelsheim. (zij) Rund 7500 historische Gebäude, archäologische Stätten, Gärten und Parks waren am Sonntag am "Tag des offenen Denkmals" geöffnet. In diesem Jahr stand der Tag unter dem Motto "Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?" Das Motto wurde bewusst weit gefasst. Denkmale, die an Krieg und Unrecht erinnern waren ebenso im Fokus wie Denkmale der Nachkriegsmoderne oder historische Gebäude in strukturschwachen Gegenden. Schwerpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis war das Bauland, wo mit Adelsheim, Osterburken und Ravenstein gleich drei Städte mit insgesamt zehn Projekten offizieller Gastgeber am "Tag des offenen Denkmals" waren.

Gleich fünf Höhepunkte gab es am Sonntag in Adelsheim und Sennfeld. Erstaunlich war hier auch, wie viele Gäste von weit her angereist waren, um sich mit der Geschichte des Baulandes und der Region auseinander zu setzen.

In Adelsheim standen Führungen durch die Stadt, den Schlosspark mit Kirnauwasserfall sowie das Bauländer Heimatmuseum und in Sennfeld der jüdische Friedhof auf dem Programm.

Der Leiter des Heimatmuseums und der Gedenkstätte für die ehemaligen Gemeinden Sennfeld, Adelsheim und Korb, Reinhart Lochmann, führte durch den jüdischen Friedhof in Sennfeld, Gewann "Berglesrein". Bis 1883 seien die Toten der jüdischen Gemeinden auf dem Verbandsfriedhof in Bödigheim bestattet worden, so Lochmann. Nachdem es im Zuge der Emanzipation den jüdischen Gemeinden erlaubt worden sei, eigene Friedhöfe anzulegen, nahmen die Gemeinde Sennfeld, Korb und die Stadt Adelsheim ab 1884 dieses Recht wahr und legten einen Friedhof im Gewann "Berglesrein" an. Nach der religiösen Vorschrift musste der Friedhof mindestens 30 Meter außerhalb des Bebauungsgebietes einer Ortschaft liegen. Da die Gräber nicht aufgegeben werden, sondern die Toten ein ewiges Ruherecht auf dem Platz haben, mussten die Gemeinden das Friedhofsgelände kaufen. Und so ist der Friedhof noch heute im Besitz der jüdischen Gemeinde in Baden und wird vom "Oberrat" (Verwaltungsgremium der jüdischen Gemeinden in Baden) in Karlsruhe verwaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Vertrag mit den Bundesländern geschlossen, dass dort, wo keine jüdische Gemeinde mehr existiert, die jeweilige politische Gemeinde für die Pflege des Friedhofs verantwortlich sei, erklärte Lochmann. Auf dem Friedhof seien alle 126 Gräber erhalten. Die letzten Bestattungen fanden 1939 statt. Der Friedhof wurde, so Lochmann, von ihm selbst vollständig dokumentiert, so dass über die dort liegenden Personen, ihre Schicksale und ihre Familien Auskunft gegeben werden könne. Bei der Führung ging Lochmann auch auf Gebräuche bei Bestattungen und die Inschriften auf den Grabsteinen ein.

Kustos Günter Wörner gab im Bauländer Heimatmuseum, der ehemaligen Zehntscheune der Freiherren von Adelsheim aus dem Jahre 1758, Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Region. Den interessierten Museumsbesuchern wurden außerdem einige Spezialitäten wie selbst gebackenes Brot mit Kochkäse oder Schmalz, Speckkuchen sowie Apfelmost aus heimischer Produktion angeboten.

Viel Wissenswertes vermittelte Albert Rückert, der fachkundig durch die historisch bedeutende Jakobskirche führte. Diese wurde 1489 erbaut und hat ein gotisches Chorgestühl und über 60 bedeutende Grabmäler der Freiherren von Adelsheim im Innern, dazu ein bemerkenswertes Holzkruzifix und Wandbemalungen aus der Renaissance. Die Jakobskirche ist ein gotisches Kleinod und Station auf einem der Jakobswege nach Santiago de Compostella.

Adelsheim hautnah erleben konnte man mit Christel Hiltscher, die eine Stadtführung entlang der historischen Gebäude in Adelsheim anbot. Viel zu bieten hatte Adelsheim beim "Tag des offenen Denkmals". Stationen waren unter anderem die historischen Gebäuden wie Oberschloss, Unterschloss, Stadtturm, Heimatmuseum, Altes Rathaus, Alte Posthalterei, Adam'sches Schlösschen und Jakobskirche.

Ein weiterer Höhepunkt war die Führung mit Björn Mai durch den Schlosspark mit Kirnauwasserfall der Freiherrn von Adelsheim. Entstanden ist der Park beim Ausbau eines neuen Kirnaubetts zur Umwandlung der Stadtmark in eine Insel zwischen Seckach und Kirnau und der späteren Neugestaltung der Verbindung zwischen Ober- und Unterschloss, entlang der Stadtmauer, nach Art eines englischen Gartens (1733 bis 1738). An den ausführenden holländischen Landschaftsgärtner erinnert das "Pfeifenmännchen" mit der langen Tonpfeife in einer kleinen Tuffsteingrotte neben dem Kirnauwasserfall. Ferner ging Björn Mai auf den Bauherrn Johann Jakob Rischer ein, der das Unterschloss anstelle der 1733 durch Brand zerstörten Wasserburg als barockes Landschloss unter Friedrich Leopold von Adelsheim (1691 bis 1763) von 1734 bis 1738 errichtete. Im Schlosspark befindet sich außerdem das historische Rentamt der Herren von Adelsheim.