Buchen/Krautheim. (pol) Für gewöhnlich sucht die Polizei Zeugen, um einen Unfallverursacher zu ermitteln. In diesem Fall wird allerdings die Unfallstelle gesucht. Und dies hat folgende Bewandtnis: In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags teilten Besucher einer Diskothek in Buchen mit, dass ein alkoholisierter Mann in seinen Wagen eingestiegen und davongefahren sei.

Da die Zeugen sich das Kennzeichen notiert hatten, wurde die Wohnanschrift in Krautheim durch Polizeibeamte überprüft. Dort wurde der 27-jährige Fahrer angetroffen. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Da am Volvo V 50 frische Unfallschäden auf der rechten Fahrzeugseite festgestellt werden konnten, wird vermutet, dass die Beschädigungen auf der Strecke zwischen Buchen und Krautheim entstanden sind. Die Polizei sucht deshalb nach der möglichen Unfallstelle und nach möglichen Unfallgeschädigten.

Info: Hinweise nimmt das Polizeirevier in Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940/940-0 entgegen.