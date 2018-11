Buchen. (pam) Am Ende waren sich alle einig: Einen grandioseren Start in das Vorsommerfest hätte man sich kaum vorstellen können, denn trotz Gewitterwarnung spielte das Wetter bis zuletzt mit und alle hatten bei guter Musik viel Spaß.

Am Freitagabend wurde das Vorsommerfest mit einer Rocknacht im Museumshof eröffnet. Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm, in dessen Rahmen nicht nur die rocklastige Band "The Dope" spielte, sondern auch der Integrationschor "Mix it" sowie Tanzgruppen des Kinder- und Jugendzentrums "Tüff" gelungene Auftritte absolvierten.

Eröffnet wurde die Rocknacht von den Kindern und Jugendlichen des Integrationschors "Mix it", dessen Ziel es ist, junge Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund auf menschlicher und künstlerischer Ebene näher zusammenzubringen. Der Chor stellte ein äußerst vielfältiges Programm vor, in dem aktuelle Hits ebenso eine Rolle spielten wie etwas "exotischere" Stücke, die zum Mittanzen einluden. Auch selbst komponierte Lieder waren dabei. Letztere bildeten in der knapp 30-minütigen Setlist die jeweiligen Höhepunkte - das selbst geschriebene Lied "Mix it" konnte auch in diesem Jahr wieder begeistern, genau wie die Heimat-Hymne "Buche", in die am Ende alle Buchener einstimmten.

Derart viel musikalischer Einsatz bleibt natürlich nicht unbelohnt - so gab es nach dem gelungenen Auftritt zusätzlich eine Spendenübergabe des Lions-Clubs Madonnenland, der regelmäßig Jugendprojekte in unserem Umkreis fördert (siehe unteres Bild). Auf die Zugabe konnte zu diesem freudigen Anlass natürlich nicht verzichtet werden.

Den weiteren Verlauf des Abends gestalteten vier Tanzgruppen unterschiedlichster Altersklassen, die jedoch alle mitzureißen wussten. Die "Urban Dance Crew" machte den Anfang, gefolgt von "No Limit", "Kolbasti Revolutions" und "Obsessed". Alle glänzten durch eine abwechslungsreiche Hip-Hop-lastige Präsentation mit perfekt einstudierter Choreografie und schicken Crew-Outfits. Da ließ man sich selbstverständlich auch die eine oder andere Zugabe nicht entgehen.

Dann betraten die Headliner die Bühne. Ursprünglich sollten "The Dope" mit einer weiteren Band spielen: Der "Rockwerkstatt" aus Mosbach. Diese musste kurzfristig allerdings absagen, sodass die Jungs und Mädels von "The Dope" eine glatt zweistündige Show auf der steinernen Bühne zum Besten gaben und im Museumshof Buchen mit mal softeren, mal härteren Gitarrenklängen und Stimmen bei der Rocknacht für beste Unterhaltung sorgten.