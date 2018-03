Hardheim. (rüb) Die eindrucksvollen Dimensionen sind inzwischen gut erkennbar: Mit der Aufstockung des Sportheims verwirklicht der Turnverein Hardheim gerade ein Großprojekt, das eine bedeutende Aufwertung der vereinseigenen Sportanlage an der Querspange darstellt. Rund 280 Meter Nutzfläche entstehen durch die rund 400 000 Euro teure Baumaßnahme neu. Die Kosten muss der rund 1600 Mitglieder zählende Verein aber nicht alleine stemmen. Sportbund und Kreis bezuschussen das Bauvorhaben zu rund einem Drittel.

Dass am Sportheim umfangreiche Arbeiten notwendig werden, war den Verantwortlichen des Vereins schon länger klar. Das undichte Dach sorgte bereits vor Jahren für die Erstellung erster Pläne, wie Klaus Kressner, Vorstand für die Liegenschaften des Vereins, erklärt. Nach zahlreichen Gesprächen im Vorstand und mit der ortsansässigen Firma Hollerbach-Bau nahm die Idee einer Aufstockung immer konkreter Formen an.

Denn damit lässt sich nicht nur das Problem des undichten Daches lösen, sondern auch dringend benötigter zusätzlicher Raum schaffen. Denn vor allem die Turngruppen des Vereins leiden darunter, dass zu wenig Hallenzeiten in der Sporthalle zur Verfügung stehen.

Damit der neue Gymnastikraum den Sporttreibenden auch ausreichend Platz bietet, wird durch ein 30 Quadratmeter großer Anbau zusätzliche Fläche geschaffen. Mit 130 Quadratmetern belegt der Gymnastikraum auch den Großteil des Obergeschosses. Daneben entstehen dort ein Tagungsraum, zwei Büros, ein Archivraum, Toiletten und Umkleideräume. Zudem soll die Schiedsrichterkabine künftig dort unterbracht werden. Dafür könnte im Erdgeschoss ein Behinderten-WC eingerichtet werden.

"Wir sind mit den Arbeiten etwa 14 Tage in Verzug", sagt Klaus Kressner, der auf Vereinsseite die Bauleitung übernommen hat. Die Verzögerungen seien baubedingt und resultierten zum Beispiel aus Leitungen, die verlegt werden mussten.

Der Anbau steht bereits, und der neue Treppenaufgang ist gemauert. Unter dem Anbau wurde ein Unterstellplatz für den Jugendbus der Fußballer geschaffen. Als weitere Verbesserung wird der Küchenbereich der Sportheimgaststätte erweitert. Die Bodenplatte wurde schon gesetzt.

In der kommenden Woche steht ein weiteres wichtiges Etappenziel an: Dann wird die Firma Hollerbach das neue Geschoss, das in Fertigbauweise errichtet wurde, aufsetzen. Das Dach des bestehenden Gebäudes muss dafür abgenommen und die alten Eternitplatten fachgerecht entsorgt werden. Mit diesem Gewerk wurde die Firma Linsler (Gerichtstetten) beauftragt. Daneben werden auch das ebenfalls undichte Tribünendach und das Dach der Verkaufshütte der Fußballer saniert.

In den folgenden Wochen soll der Neubau möglichst schnell winterfest gemacht werden. Die Herbst GmbH wird den Verputz aufziehen. Der Innenausbau kann dann ohne Zeitdruck in den folgenden Monaten durchgeführt werden. Die endgültige Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant.

Der Sportbetrieb läuft trotz der umfangreichen Arbeiten unvermindert weiter, und die Sportheimgaststätte ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet. der Zugang zur Gaststätte erfolgt während der Bauphase über die Tribünenseite.

Mit der Verwirklichung des lang gehegten Wunsches setzt der TV nicht nur einen Meilenstein in seiner Geschichte, sondern er tut auch etwas für die Allgemeinheit, da der neu geschaffene Gymnastikraum die Sporthalle entlasten wird.

Der Verein selbst verspricht sich durch die neuen Räume auch eine Belebung des Vereinsareals, da sich dort künftig mehr Sporttreibende treffen. Bauliche Mängel beseitigt und mehr Leben auf dem Vereinsgelände: "Mit der Baumaßnahme ist der TV zumindest auf Jahre hin sehr gut aufgestellt", unterstreicht Klaus Kressner.