Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) An etlichen Bahnhöfen tut sich momentan wenig: Die Menschen sitzen auf ihren Koffern oder steigen gleich auf andere Verkehrsmittel um. Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) soll noch bis Montag, 10. November, um 4 Uhr dauern. Viele Züge fallen aus und stellen die Geduld der Reisenden auf die Probe. Die eingeschränkten Fahrpläne und die Zeiten des Busersatzverkehrs können jeweils unter www.bahn.de/aktuell eingesehen werden. Änderungen sind möglich! Unter www.bahn.de/liveauskunft kann vor dem Reiseantritt geprüft werden, ob der jeweilige Zug fährt. Kostenfreie Infos gibt es auch unter Tel. 08000/996633.

Aber nicht überall: "Wir fahren nach dem regulären Fahrplan", sagte gestern eine Sprecherin der Westfrankenbahn. Auf der Strecke Miltenberg-Amorbach-Walldürn-Buchen-Seckach verkehrten die Züge laut Auskunft der Westfrankenbahn gestern wie gewohnt. Und man war optimistisch, dass das auch so bleibt. Ein Streik sei nicht geplant. Die Sprecherin fügte hinzu: "Die Telefone standen nicht still. Besonders Eltern wollten wissen, ob im Schülerverkehr alles klappt, und sie sind froh, dass alles regulär läuft." Auch am Bahnhof in Buchen ging gestern Nachmittag alles seinen geregelten Gang: "Die Westfrankenbahn mobilisiert alle verfügbaren Mitarbeiter, um den Zugverkehr nach dem Regelfahrplan aufrechtzuerhalten", war auf einem Schild zu lesen. Und tatsächlich fuhr der Zug nach Seckach pünktlich ein. "Die Züge fahren ganz normal", sagten die Reisenden.

Andere Strecken in der Region sind vom Streik betroffen. Und so mancher geht mit den Zugausfällen pragmatisch um: "Ich bin mit dem Auto gefahren", teilte zum Beispiel RNZ-Leserin Heidrun Noreia Haungs auf unserer RNZ-Neckar-Odenwald-Facebook-Seite mit.

Es folgt eine Übersicht der vom Streik betroffenen Strecken nach Auskunft der Deutschen Bahn: Reisende, die die S-Bahn Rhein-Neckar nutzen, sind vom Streik betroffen: Die Linie S 1 fährt stündlich zwischen Osterburken und Kaiserslautern Hauptbahnhof. Zwischen Kaiserslautern und Homburg (Saar) entfällt die S 1. Die Linie S 2 entfällt komplett. Auf der Strecke zwischen Mosbach und Osterburken (S 1/2) werden für den morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr Busse eingesetzt (Infos unter www.bahn.de/aktuell).

Auf der Strecke Stuttgart-Heilbronn-Würzburg/Mosbach-Neckarelz fahren die Regionalbahn-Züge (RB) zwischen Stuttgart und Heilbronn im Zweistundentakt.

Die Regionalexpress-Züge (RE) zwischen Stuttgart-Heilbronn-Lauda-Würzburg fallen aus. Zwischen Heilbronn und Würzburg sowie auch zwischen Heilbronn und Mosbach-Neckarelz fallen die Regionalexpresszüge und die Regionalbahn-Züge ebenfalls komplett aus. Es wird für Reisende ein eingeschränkter Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Heilbronn und Würzburg eingerichtet. Die Busse fahren als Direktverbindung ohne Unterwegshalte. Die Regionalbahn-Züge zwischen Würzburg und Lauda fahren nach einem eingeschränkten Fahrplan (siehe www.bahn.de/aktuell).

Am Samstag und Sonntag werden die Züge auf der Madonnenlandbahn durch Busse ersetzt. An den Stationen werden Hinweise angebracht.

Der Fahrplan auf der Maintal- und Tauberbahn wird nach dem Regelfahrplan durchgeführt, bisher gab es auf diesen Strecken nur geringe Abweichungen. Der Zugverkehr konnte größtenteils pünktlich abgewickelt werden.