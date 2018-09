Hardheim. (zeg) An der Spitze des örtlichen NABU hat sich Bernhard Heß zusammen mit engagierten Mitstreitern seit 26 Jahre nachdrücklich den Zielen des Schutzes der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der Natur gewidmet. Nun gab er bei der Jahreshauptversammlung der NABU-Gruppe Hardheim am Freitag im Hotel "Badischer Hof" sein Amt als Vorsitzender ab. Da sich keiner zur Übernahme des Amtes bereit erklärte, wird der Verein künftig von den drei gleichberechtigten Sprechern Jürgen Lesch, Wolf-Rüdiger Heß und Josef Scheurich geführt. Bernhard Heß, der für seine ehrgeizigen Zielen im Interesse des Naturschutzes nicht immer Verständnis und Unterstützung gefunden habe, wird in der Ortsgruppe als aktives Mitglied tätig bleiben.

Jürgen Lesch stellte die Aktivitäten der Ortsgruppe vor und wies insbesondere auf die 1421 erbrachten Arbeitsstunden hin. Zudem erinnerte er an die Aktivität der überwiegend aus Walldürn stammenden und von drei engagierten Damen betreuten Naturschutzjugend.

Kassier Wolf-Rüdiger Heß erläuterte die wirtschaftliche Situation der Gruppe Hardheim. Hermann Rossmann bestätigte die einwandfreie Kassenführung und dankte dafür.

Vorsitzender Bernhard Heß ließ seinen umfassenden Rückblick folgen und befasste sich dabei auch mit den Amphibienwanderungen und den diesbezüglich erbrachten Leistungen. Der Zeitaufwand der Gruppe lag bei 1421 Stunden. Den größten zeitlichen Einzelposten leistete mit etwa 1000 Stunden das Ehepaar Rückert, in Rippberg wurden für die Amphibien 110 Stunden investiert, in der Breitenau und am Bücholdsee waren es 62, Josef Scheurich leistete 88 Stunden für Umweltplanungen.

Den Amphibienschutz in Waldstetten sah Heß mit dort durchgeführten Maßnahmen "an die Wand gefahren". Dort waren es 2012 nur noch 149 Alttiere, und die Ersatzlaichgewässer seien nicht geeignet, eine Population von etwa 1000 Tieren zu erhalten.

An den drei Amphibienwanderstrecken in Rippberg und Hardheim wurden 5248 Tiere auf dem Weg zum Laichgewässer gezählt, auf dem Rückweg waren es 1895. Mit Sorge sah Heß die Entwicklung in Rippberg und äußerte die Hoffnung, diese Aufgabe wieder in den Griff zu bekommen und auch die notwendige Unterstützung z. B. beim Aufbau der Zäune am Sommerberg zu finden.

Notwendige Maßnahmen in der Breitenau wurden ebenfalls verdeutlicht, Betrachtungen zum Vogelzug und zu Vogelbruten im Naturschutzgebiet "Lappen" gemäß den Beobachtungen von Gertrud und Peter Rückert schlossen sich an, und auch die Feststellung von Bernhard Heß, dass es im Raum Hardheim im Jahr erneut keinem Brutnachweis bei den Schleiereulen gab.

Danach erläuterte Bernhard Heß in Anbetracht der Entwicklung des Vereins die Vorgaben für die neue Satzung, die dann einstimmig gebilligt wurde.

Bernhard Heß nutzte anschließend vor seinem Abschied als Vorsitzender die Gelegenheit, sich für die 26 Jahre währende gute Zusammenarbeit und Unterstützung zu bedanken, persönlichen Dank abzustatten und Ehrungen vorzunehmen. Insbesondere richtete er Dank an Wolf-Rüdiger Heß für 16 Jahre lang vorbildlich bewältigte Kassenführung und an Jürgen Lesch für 22 Jahre lange Übernahme der Arbeit als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer. Ebenso würdigte er die Leistungen von Arnold Knörzer und überreichte diesen "Aktivposten des Vereins" und als "tollem Team" persönliche Anerkennungsgaben.

Für langjährige Mitgliedschaft standen mehrere Personen zur Ehrung an. Dazu gehörte Agnes Wimbeck (Buchen) für zehnjährige und Josef Scheurich für 20-jährige aktive Mitgliedschaft. Rainer Weimann nahm die Ehrung für 20-jährige Mitgliedschaft der gesamten Familie mit Hildegard, Rainer und den Söhnen Sven, Jens und Gero entgegen.

Arnold Knörzer fand nach seinem Lob für die gut geleistete Arbeit in der NABU- Gruppe mit seinem Antrag auf Entlastung die Zustimmung der Mitglieder. Bei den Neuwahlen wurden drei Sprecher gewählt, aus deren Mitte wohl Wolf-Rüdiger Heß den Posten des Kassiers, Jürgen Lesch und Josef Scheurich Sprecherposten übernehmen und Jürgen Lesch wohl Kontaktperson für den Landesverband sein wird. Letzterer kündigte die Planungen für die weitere Zusammenarbeit der drei Gewählten an und betonte, dass der bisherige Vorsitzende Bernhard Heß vom Landesverband mit der NABU-Nadel in Gold ausgezeichnet wurde.

Lesch richtete den Blick auf die Mitgliederzahl 123 und auf die jetzt anfallenden Aufgaben der Amphibienbetreuung sowie auf die Planungen der drei gewählten Sprecher im Interesse der weiteren erfolgreichen Vereinsarbeit.