Waldbrunn. (pol/ffw) Keine Chance hatte ein junger Motorradfahrer aus Buchen, der am Samstagabend gegen 19.20 Uhr bei Waldbrunn verunglückt ist. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Adelsheim war mit seinem Ford auf der Kreisstraße 3928 von Mülben kommend in Richtung Weisbach unterwegs und wollte die Landesstraße 524 überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung Wagenschwend kommenden 20-jährigen Motorradfahrers. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Auto erfasste mit der linken Vorderseite den Yamaha-Fahrer, der daraufhin auf die Windschutzscheibe prallte und von dort in den Straßengraben geschleudert wurde.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam; er starb noch an der Unfallstelle. Die 62-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt leichte Verletzungen.

Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz aus Mosbach und die "Helfer vor Ort"-Gruppe des DRK Waldbrunn; die Polizei war mit mehreren Streifen an der Unfallstelle, der Verkehrsunfallaufnahmedienst reiste aus Tauberbischofsheim an. Zur Ausleuchtung forderte die Polizei die Freiwillige Feuerwehr Waldbrunn an, die mit den Abteilungen Strümpfelbrunn, Weisbach und Mülben unter der Einsatzleitung von Kommandant Michael Merkle vor Ort war.