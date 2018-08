Buchen/Essen. Die Hip-Hop/Street Dance Formation "Timeless Dance Crew" konnte bei den Deutschen Meisterschaften am Samstag in Essen erneut mit ihren außergewöhnlichen "Dance-Moves" überzeugen. Unter der Leitung ihres Trainers und Choreografen Riad Rexhepi rockten die fünf Buchener Mädchen Anna-Lena Elancev, Isabell Hafner, Diana Maier, Anastasia Tschernawin und Michelle Walter im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren die Bühne und erkämpften sich verdient den dritten Platz in ihrer Alterskategorie "Newcomer under 14".

Damit qualifizierten sich die fünf Buchener Mädchen auch gleichzeitig für die diesjährige UDO-Weltmeisterschaft in Glasgow. Schon lange hatte man dem Wettbewerb entgegengefiebert und hart trainiert, um einen Platz auf dem Siegertreppchen zu ergattern. Das hat sich ausbezahlt.

Die Freude über den Pokal war riesig. "Ausruhen" ist für die Hip-Hop-Tänzerinnen aber auch in Zukunft ein Fremdwort. Am Samstag, 12. Juli, stehen schon die Fränkischen Meisterschaften in Fürth an, bei der die Devise dann "Titelverteidigung" lautet. Denn - und da sind sich die fünf Mädels einig - ihren ersten Platz vom Vorjahr wollen sie sich von niemandem so schnell streitig machen lassen.