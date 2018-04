Buchen. (adb) Smartphones, Tablets und MP3-Player blieben aus: Schließlich war das Bühnenstück als Abrundung des an der Zentralgewerbeschule Buchen ausgerichteten Theaterprojekttags "Instant Acts 2016" am Dienstagnachmittag ein mitreißendes, imposantes und turbulentes Spektakel und ein Garant für beste Unterhaltung. Das Berliner Ensemble rund um "Mastermind" Til Dellers tourt seit 1993 durch Schulen und machte heuer im badischen Frankenland Station.

Es ist 13.50 Uhr: Die Kreissporthalle füllt sich allmählich. Schüler und Lehrer trudeln ein. Noch weiß man nicht genau, um was es hier geht. Doch das ändert sich nach dem Einmarsch auf die Bühne und dem Aufstapeln von Kartonagen, flinken Tänzen und mit tiefsinnigen Versen durchaus zu Herzen gehender Rap-Musik: Hier ist klar, dass es um Prävention geht - und zwar frontal gegen Gewalt, Rassismus und Vorurteilsdenken. Die beeindruckende Choreografie verpackt auf eine so einfache wie geniale Art Handlungen aus dem Alltag. Etwa wird gezeigt, dass man niemanden auf seine Herkunft, seinen sozialen Status, seine Hautfarbe oder sein Aussehen reduzieren soll und auch Krankheiten oder Behinderungen nicht einmal halb so "lustig" sind, wie es die Freunde des geschmacklosen Humors vielleicht ansehen.

Der hohe Wert gelebter Toleranz spiegelt sich auch in kurzen Gesprächen wieder. Aber so viel wird eigentlich gar nicht gesprochen. Die Vorführung lebt viel mehr von dem bunten Wirken der internationalen, jährlich neu zusammengestellten Gruppe. Gerade die Herkunft der Darsteller aus aller Herren Länder sorgt für ein hohes Maß an Authentizität, das auch dem Stoff erfreulicherweise den "erhobenen Zeigefinger", aufgesetzt-anbiedernd an Trends orientierte Coolness und das omnipräsente Vorspielen einer "politisch korrekten Botschaft" vollkommen abhanden kommen lässt.

In einer lebhaften Mixtur aus Musik, Sport, Maskenball und Mummenschanz erfahren die Schüler der ZGB, wie man in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Mentalitäten, Konfessionen, Lebensläufen und auch Ansichten miteinander auskommt und Spaß am Leben hat.

Das Stück der "Instant Acts" erweist sich insofern als ausgesprochen profunder Ratgeber für Ethik, Moral und gute Manieren - aber gleichermaßen auch als beste Unterhaltung am frühen Nachmittag: So kommen auch akrobatische Übungen nicht zu kurz und bieten etwas fürs Auge. Ob das Wackeln mit dem Gesäß vor einem so jungen Publikum unbedingt von Nöten gewesen wäre, steht freilich auf einem anderen Blatt. Aber atemberaubende Kunststücke der Jongleure und der "freie Fall" sorgen dafür, dass sich keiner langweilt. Nicht zu vergessen wäre die Musik. Sie kommt keinesfalls vom Band; ganz gleich ob das Saxophon singt, afrikanische Trommeln donnern oder die Perkussion rasselt, alles ist "selbstverständlich" live.

Insgesamt ging die rund einstündige Darbietung stark in Richtung Kleinkunst-Revue und spielte neben der stark inszenierten Botschaft mit all den Reizen des Genres: Gedankenvoller Tiefgang und überschwänglicher Frohsinn im abrupten Wechsel, Akrobatik, Spontaneität sowie jeweils ein Anflug von Musiktheater, Pantomime und ein leiser Parodie-Charakter schufen für Aufmerksamkeit und donnernden Applaus - denn manchmal kann Bildung eben auch kurzweilig vermittelt werden.

Organisiert wurde "Instant Acts" an der ZGB von Thomas Högerl und Dorothee Rittmann-Minninger, die sich gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung über die rege Teilnahme freuten. "Zur Sprache gebracht wurde außerdem, ob man ein solches Projekt nicht 2017 erneut in Angriff nehmen könnte", betonte Dorothee Rittmann-Minninger. Ermöglicht wurde das Vorhaben auch durch zwei Kooperationspartner und deren freundliche Unterstützung: Gedankt wurde der Jugendhilfe Mosbach nebst Jugendfonds sowie dem Lions-Club Buchen.