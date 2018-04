Walldürn. Die Badische Landesbühne zeigt Carlo Goldonis "Trilogie der Sommerfrische" am Mittwoch, 2. Juli, um 20.30 Uhr im Hof der Grundschule Keimstraße in Walldürn. Bei schlechter Witterung ist die Aufführung im Haus der offenen Tür. Zum Stück: Der alljährliche Aufbruch in die Sommerfrische steht bevor. Doch dem erholsamen Urlaub steht noch so einiges im Wege: Der bereits hoch verschuldete Leonardo und seine Schwester Vittoria können sich die Sommerfrische eigentlich gar nicht leisten.

Um aber ihr gesellschaftliches Ansehen nicht zu verlieren, stürzen sie sich in Unkosten. Vittorias größtes Problem ist dabei die Frage, ob ihre Freundin Giacinta ein prunkvolleres Kleid tragen wird als sie. Leonardo, der in Giacinta verliebt ist, fürchtet vor allem die Anwesenheit seines Konkurrenten Guglielmo in der Sommerfrische.

Nach vielem Hin und Her kann dann die Gesellschaft schließlich aufbrechen. Doch in der Sommerfrische angekommen, erholt man sich mitnichten vom Zank und den Mühen des Stadtlebens. Weiter wird das nicht vorhandene Geld mit vollen Händen ausgegeben, und es wird gestritten und geflirtet wie eh und je. Carlo Goldonis Komödien sind zeitlose Klassiker, die unter freiem Himmel einen ganz besonderen Reiz entfalten.

Es spielen mit: Kathrin Berg, Cornelia Heilmann, Evelyn Nagel, Andrea Nistor, Juliane Schwabe; Philip Badi Blom, Philipp Dürschmied, Matthias Hinz, Hannes Höchsmann, Andreas Krüger, Stefan Holm, Ghorban Moinzadeh, Ole Xylander.

Info: Karten gibt es im Verkehrsamt Walldürn Tel. 06282/67107; tourismus@wallduern.de