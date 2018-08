Hochwasserschutz kann auch schön sein, wie das Beispiel an der Morre beim Schulzentrum in Buchen zeigt. Foto: Fritz. Weidenfeld

Buchen. (sb) Die Morre fließt mitten durch die Innenstadt - die Renaturierung des Gewässers in Verbindung mit Hochwasserschutzmaßnahmen bietet die Chance, hier ein attraktives "grünes Band" durch Buchen zu gestalten. Die Maßnahme wertet die Erlebnisqualität erheblich auf, am Parkplatz beim Schulzentrum mit einer sehr schönen Ufergestaltung wird dies bereits sehr deutlich.

Die Stadt beteiligt sich mit Informationen über diese "Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßnahme" am Samstag, 13. Mai, am Tag der Städtebauförderung 2017. Für alle interessierten Bürger gibt es von 10.30 Uhr bis 12 Uhr an der Morreaue, am neu gestalteten Parkplatz beim Schulzentrum, Informationen über die Gestaltung und Planung. "Hier entsteht ein sehr schönes Gesamtkonzept.

Wenn alles fertig ist, haben wir ein grünes Band, einen ,Stadtpark’, der die Aufenthalts- und Wohnqualität unserer Innenstadt erheblich steigert", ist sich Bürgermeister Roland Burger sicher. Die Baumaßnahmen über eine Strecke von rund zwei Kilometern und mit einem Kostenvolumen von circa 1,5 Millionen haben viele positive Aspekte. Ein erwünschter "Nebeneffekt" war so die Möglichkeit, die Verkehrs- und Parkplatzsituation am Parkplatz Schulzentrum zu verbessern.

Die Idee ein grünes Band, öffentliches Grün mit Aufenthalts- und Freiraumqualität, mitten durch Buchen zu spannen ist vielversprechend. Beginnend am Waldschwimmbad, über die große Begegnungs- und Bewegungsanlage "Alla hopp" weiter bis zum Schul- und Sportzentrum entsteht hier ein Naherholungs- und Erlebnisbereich mit vielen "Schmankerln".

Hier ist die Kneippanlage bei der "Alla hopp!"-Anlage. Am Renaturierungsufer der Morre soll es eine Ruheinsel geben, es werden Doppel-Liegestühle, sogenannte Relaxliegen, zum Ausruhen und Verweilen einladen. Geplant ist auch ein kleiner Slack-Line-Parcour.

Ein Mini-Bolzplatz für Kinder wird ebenso entstehen und auch der Boule-Platz wird reaktiviert. Der bereits bestehende Beachvolleyball-Platz wird saniert. Verschiedene Ruhebänke und Sitzgruppen laden beim Morrespaziergang künftig zum Ausruhen in der Natur ein, zum Genießen vom Grün in der Stadt. Vorhanden sind schon Tischtennisplatten und hinten bei der Sport- und Spielhalle die öffentlichen Sporteinrichtungen wie Basketball- und Bolzplatz.

Beim Parkplatz am Schulzentrum gibt es künftig Ladestationen für E-Bikes und Elektrofahrzeuge. Der gesamte Uferbereich ist terrassenförmig angelegt, es sind überall Sitzsteine vorhanden. Der Aktionstag "Tag der Städtebauförderung 2017" ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag sowie Deutschem Städte- und Gemeindebund. Er soll Projekte der Stadtentwicklung und der Städtebauförderung in der Öffentlichkeit bekannter machen. Deshalb finden am 13. Mai deutschlandweit Aktionen in zahlreichen Städten statt.

Info: Infos unter: www.tag-der-staedtebaufoerderung.de