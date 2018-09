Yael Schüler (l.) und an der Percussion Barni Palm zogen das Publikum im Klösterle in ihren Bann. Foto: M. Bernhard

Buchen. (MB) Mit einer etwa einstündigen teilweise aufrüttelnden Performance endete am Sonntagabend der "Europäische Tag der jüdischen Kultur" im "Klösterle" in Buchen. Die Schauspielerin Yael Schüler interpretierte zur Percussion des Schweizers Barni Palm Gedichte von Else Lasker-Schüler durch Tanz und Rezitation. Am Anfang war die Künstlerin nicht zu sehen. Sie war unter einem blauen Tuch verborgen, das an der Wand befestigt war und sich auf dem Boden ausbreitete.

Sie bewegte sich zu den Rhythmen von Barni Palm und deklamierte das "Gebet" von Elke Lasker-Schüler. Das Tuch spielte in der Performance immer wieder eine Rolle: Yael Schüler schlang es um sich, warf es von sich, legte sich darauf, hüllte sich darin ein.

In Verbindung zu den Klängen und Rhythmen der balinesischen Trommeln und Klangschalen von Barni Palm entstand so ein beeindruckendes, teilweise befremdendes Gesamtkunstwerk. Die manchmal in hebräischer Sprache vorgetragenen Gedichte handelten von großen Gefühlen wie Liebe, Schuld, Sehnsucht und Verlassenheit.

Die vielleicht 20 Besucher sogen gebannt diese 45-minütige akkustisch-visuelle Darbietung ein. Folgende Texte stellte Yael Schüler in der Performance zu den Klängen von Barni Palm dar: Gebet, An den Prinzen Benjamin, Ein Lied der Liebe, Abdul Antinous, Ich träume so leise von dir, Schuld, Frühling, Morituri, Versöhnung, Paradiese, Aufzeichnung, Mein Volk, Sehnsucht, Dem Barbaren, Ein Lied, David und Jonathan, Herbst.

Yael Schüler wurde im Jahr 1983 am Bodensee als Anja Giselle Schüler geboren. Nach dem Abitur studierte sie Theater in Paris an der Ecole Jacques Lecoq.

Sie lernte Schauspiel und Ausdruckstanz am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Schließlich verbrachte sie mehrere Monate in Israel auf den Spuren von Else Lasker-Schüler.

Derzeit lebt sie in Basel und arbeitet dort am "Neuen Theater am Bahnhof". Der Schweizer Barni Palm studierte in Bali und Basel. Als freier Musiker spielt er in verschiedenen Gruppen.

Hermann Schmerbeck, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Bücherei des Judentums, äußerte sich zufrieden über den Verlauf des "Europäische Tag der jüdischen Kultur" im "Klösterle".

Die Lesungen am Nachmittag seien zufriedenstellend besucht gewesen, und man habe einige neue Leser für die Bücherei gewinnen können. Man werde für das nächste Jahr eine ähnliche Veranstaltung planen.