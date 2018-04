Hardheim. (zeg) Souverän führte Abteilungsleiter Nikolai Filonow in der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung des TV Hardheim am Freitag im Sportheim durch die Tagesordnung. Zu den Hauptzielen der Abteilung wurden der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Kreisliga und die Sicherung des weiteren Bestands der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B erklärt. Manuel Difloé wurde in Anerkennung seiner langjährigen Leistungen und Unterstützung mit der Ehrennadel des TV Hardheim in Bronze ausgezeichnet.

Abteilungsleiter Filonow eröffnete die Sitzung, ehe der Bericht seines Stellvertreters Torben Franzwa folgte. Dieser blickte unter anderem auf die erfolgreiche Relegation der ersten Mannschaft und das Sportfest im Rahmen des 70-jährigen Bestehens der Abteilung zurück. Das Maibaumstellen wird heuer von der Fußballabteilung übernommen, teilte Franzwa mit und verwies auch auf die erfolgreichen Hallenturniere mit über 100 teilnehmenden Mannschaften.

Den Bericht über das sportliche Abschneiden der ersten und zweiten Mannschaft übernahm in Vertretung des gesundheitlich verhinderten Trainers Peter Wilczek Manuel Difloé. Er betonte die Bedeutung des Klassenerhalts der ersten Mannschaft, die momentan im Tabellenmittelfeld der Kreisliga steht. Ebenso wichtig sei der dauerhafte Erhalt der zweiten Mannschaft. Timo Schreiner stellte als stellvertretender Jugendleiter die Situation bei den Jugendmannschaften dar. Die Wiederholung des Jugendcamps mit der Eintracht-Frankfurt-Fußballschule kündigte er für den 6. bis 9. Juni an.

Ines Erbacher berichtete anschließend über die Damen der Abteilung: Nach der Auflösung der Damen-Kreisliga spielten sie in einer Art "Vorbereitungsrunde" und sind jetzt im Kreis Tauberbischofsheim weiter aktiv. Katja Weimann erläuterte als Kassierin die finanzielle Situation und verwies auf die wertvolle Unterstützung des Fördervereins. Martin Wojdowski bestätigte auch im Namen von Rudi Malcher als Kassenprüfer eine gewissenhafte Kassen- und Buchführung. Der folgende Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig beschlossen.

Sodann wurde Manuel Difloé mit der bronzenen Ehrennadel des TV geehrt. Er habe als stellvertretender Abteilungsleiter die Fußballer durch schwierige Zeiten geführt, sagte sein Nachfolger Torben Franzwa in einer umfassenden Laudatio. Er sorge bis heute dafür, dass die Abteilung auf zwei gesunde Beine stehe, sagte Franzwa und lobte dessen Engagement. Manuel Difloé ist Spieler der ersten und zweiten Mannschaft und zudem Trainer.

Bürgermeisterstellvertreter Eric Bachmann lobte die Aktivitäten der Fußballer und dankte für das Geleistete, vor allem im Jugendbereich.

Vor dem Ende der Versammlung ehrte Abteilungsleiter Filonow noch mehrere Mitglieder, die sich im Förderverein und darüber hinaus um die Fußballabteilung verdient gemacht hatten, namentlich aber nicht genannt werden wollten.