Gottersdorf. (K). Mit dem Grünkernfest im Odenwälder Freilandmuseum am Wochenende feierten Veranstalter und Besucher ein besonderes Ereignis: die neunte Odenwälder Grünkernwoche der Touristengemeinschaft Odenwald. Während Landrat Dr. Achim Brötel in der Dreschhalle des Museums die Veranstaltung eröffnete, präsentierte der Gastwirt des Landgasthofs "Linde" (Gerolzahn), Kurt Meidel, ein reichhaltiges leckeres Büffet mit allerlei Grünkernvariationen.

"Im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf wird der 14. Juli in die Geschichte eingehen, wurde doch zum ersten Mal das Grünkern-Büffet gestürmt". Mit diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel bei Kaiserwetter die zahlreichen Gäste. Als Ehrengäste hieß der Landrat MdB Alois Gerig, MdL Peter Hauk, MdL Georg Nelius, Bürgermeister Markus Günther als Vorsitzender des Trägervereins des Odenwälder Freilandmuseums sowie Thomas Naumann, Leiter des Odenwälder Freilandmuseums, willkommen.

Was ursprünglich einmal aus der Not heraus geboren wurde, gelte heute zu Recht für viele als besondere Spezialität, und das bei weitem nicht mehr nur in der klassischen Variante als Grünkernsuppe oder Grünkernküchlein, betonte der Landrat.

Die Kreativität der Gastronomen habe inzwischen vielmehr ein Spektrum erschlossen, das wirklich seinesgleichen suche: Von deftig bis süß, italienisch oder chinesisch, als Küchle, Risotto oder Pfannkuchen, Grünkern-Käsespätzle, Grünkernmaultaschen, Grünkernschnitzel oder Grünkern-Käse-Medaillons, Grünkernkuchen, Grünkernwaffeln, Grünkernquark und vieles andere mehr. "Es gibt fast nichts mehr, was es nicht gibt."

Inzwischen würden sich erfreulicherweise 15 Gastronomiebetriebe aus dem Odenwald, dem Neckartal und dem Bauland, der eigentlichen Heimat des Grünkerns, - und das länderübergreifend auch bei den hessischen Nachbarn - an dieser tollen Gemeinschaftsaktion "Odenwälder Grünkernwochen" beteiligen.

Mit den Grünkernwochen, aber auch mit der Broschüre "Odenwald kulinarisch", die dieses Jahr zum ersten Mal erschienen ist und auch das eine oder andere Rezepte enthält, wolle man die Genießerregion Odenwald noch bekannter machen, insbesondere aber die vielen ganz hervorragenden gastronomischen Betriebe weiter fördern und unterstützen. In diesem Zusammenhang dankte der Landrat der Organisation der Grünkernwochen dem kleinen, aber feinen Team bei der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) mit Sarah Wörz und Tina Last an der Spitze.

Bürgermeister Markus Günther unterstrich in seiner Rede, dass das Grünkernfest im Odenwälder Freilandmuseum inzwischen zu einem festen Bestandteil der Grünkernwochen gehöre. Und in diesem Jahr komme mit einem Grünkern-Büffet vom Allerfeinsten, das die Touristengemeinschaft Odenwald mit der Familie Meidel vom Landgasthof Meidel (Gottersdorf) biete, erstmals auch eine kulinarische Attraktion hinzu. Der Grünkern, einst eine Erfindung des Hungers, sei außerdem so gesund wie kaum ein anderes Getreide, sei ausgesprochen umweltfreundlich und schmecke dazu noch richtig Klasse.

MdB Alois Gerig, MdL Peter Hauk und MdL Georg Nelius unterstrichen ebenfalls die Bedeutung des Grünkerns in der Region sowie die Kreativität, mit der die Gastronomie die vielfältigen leckeren Speisen mit diesem Getreide anbiete. Sodann erläuterte Gastwirt Kurt Meidel seine breite Angebotspalette, die er für das Grünkern-Büffet zubereitet hatte, und lud die Gäste zum Essen, ja zum Genießen ein, ein Angebot, das sich die zahlreichen Besucher natürlich auch munden ließen. "Die mit Hilfe des Grünkern zubereiteten Speisen schmecken wirklich lecker," so der einhellige Tenor der Festbesucher.

Nachdem sich die Ehrengäste die Grünkernsuppe sowie das anschließende mehrgängige Menü hatten munden lassen, machten sie einen "Verdauungsspaziergang" zur nahegelegen Grünkerndarre, die an diesem Tag in Betrieb genommen wurde. Dort darrte Biobauer Jürgen Stätzler (Sindolsheim) nach althergebrachter Art in der historischen Rauchdarre halbreifen Dinkel zu Grünkern, eine Arbeit, die er seinen Besuchern ausgiebig erläuterte.

Auf dem Programm des Grünkernfestes standen natürlich auch andere zahlreiche Attraktionen, die mit der ländlichen Geschichte in Verbindung standen.

Großes Interesse bei den Besuchern fanden die Handwerksvorführungen der beiden Schmiedemeister Franz Schell und Wolfgang Macht (Walldürn), der beiden Korbflechter aus Königheim, der Frauen der Spinnstube des Heimatvereins Höpfingen, die einmal mehr ihre Fingerfertigkeiten im Umgang mit Textilien aller Art unter Beweis stellten, sowie die Kräuterfrau, die ihre Produkte erklärte, um nur einige zu nennen.

Besonders beliebt bei den Kindern war das Schablonenmalen. Kurzum: das Grünkernfest gestaltete sich für die über 1100 Gäste bei "Kaiserwetter" zu einem erlebnisreichen Museumsbesuch im Freilandmuseum in Gottersdorf.