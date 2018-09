Die seit einigen Jahren leer stehende Videothek in der Würzburger Straße in Hardheim wird möglicherweise bald als Bistro neu eröffnet. Eine entsprechende Nutzungsänderung wurde vom Technischen Ausschuss genehmigt. Foto: R. Busch

Hardheim. (rüb) In Hardheim und den Ortsteilen wird fleißig neu gebaut und umgebaut: Mit einer ganzen Reihe an Baugesuchen beschäftigte sich der Technische Ausschuss des Hardheimer Gemeinderats in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus. Die Baugesuche wurden von Bernhard Popp vom Bauamt vorgestellt.

Im ersten Punkt der Tagesordnung ging es um die Kanalerneuerung im Bereich des Parkplatzes Am Hoffenbach und im Paradeisweg in Hardheim. Nach dem Unwetter Ende August wurde im Bereich des Parkplatzes Am Hoffenbach unterhalb der Friedhofstreppe festgestellt, dass der dortige Oberflächenwasserkanal schadhaft ist. Das gleiche Problem ist im Paradeisweg aufgetreten.

Eine Kanalsanierung ist unumgänglich, weshalb eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt wurde. Der Zuschlag ging an den günstigsten Anbieter, die Firma Henn aus Buchen, zum Preis von 70 512 Euro.

Grünes Licht erteilte der technische Ausschuss einem Bauantrag der Maschinenfabrik Gustav Eirich. Im Zuge der derzeit laufenden umfangreichen Baumaßnahmen ist auch der Umbau und die Erweiterung des Eingangsbereichs beim Bürogebäude "Technikum" vorgesehen. Zunächst erfolgt der Abbruch des vorhandenen Windfangs mit Vordach. Der Anbau wird mit einem Ausmaß von 9,25 auf 4,37 Meter in Massivbauweise erstellt und erhält ein bekiestes Flachdach. Die großzügigen Fensterflächen passen sich in der Höhenentwicklung den Fenstern des bestehenden Gebäudes an. Die Höhe des Anbaus beträgt 3,60 Meter.

Mit einer Nutzungsänderung beschäftigte sich das Gremium anschließend. Es ging um die frühere Videothek "Lauer's Videotreff" in der Würzburger Straße 26, die seit einigen Jahren leersteht. Der Bauherr plant die Änderung der Nutzung in ein Bistro mit Speiseangebot und alkoholischem Getränkeausschank, die Aufstellung von einem Geldspielautomat sowie zwei bis drei Dartspielgeräten und einem Flipperautomaten.

Da das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht und das geplante Bistro nicht als Spielhalle und Vergnügungsstätte einzustufen ist, wurde der Nutzungsänderung einstimmig zugestimmt.

Gemeinderat Klaus Schneider erkundigt sich nach diversen Flächenänderungen durch Bauvorhaben in Bezug auf die gesplittete Abwassergebühr. Bürgermeister Fouquet meint, dass diese Flächen überprüft werden und das Bauamt dem Rechnungsamt künftig diese Informationen weitergeben soll. Im Übrigen ist jeder Grundstückseigentümer verpflichtet, diesbezügliche Veränderungen zu melden.

Bürgermeister Fouquet informiert die Mitglieder des Technischen Ausschusses, dass die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet nun auch wieder nachts durchbrennt, nachdem die Polizei darauf hingewiesen hat, dass die Fußgängerüberwege unbeleuchtet waren und dies unzulässig sei.

Bis dies eindeutig geklärt ist, leuchtet zwischen 2 und 4 Uhr jede zweite Straßenlaterne weiter, damit sich die Gemeinde bei Unfällen keinem Schadensersatzanspruch aussetzt.

Derzeit ist es technisch allerdings nicht möglich, bestimmte Straßenzüge komplett abzuschalten und die Fußgängerüberwege gleichzeitig zu beleuchten. In diesem Zusammenhang wird noch die Anwendung von LEDs überprüft.