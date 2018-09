Die Stimmung ist gereizt. Eine Umfrage der RNZ unter den Mitarbeitern des Buchener Krankenhauses (Foto) brach die Klinikleitung per Platzverweis ab. Foto: A. Rechner

Buchen. (ar) Die Krankenhäuser Buchen und Mosbach sowie das Kreisaltersheim Hüffenhardt erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Fehlbetrag von rund 6,5 Millionen Euro. Einsparungen und Einschnitte drohen. Die RNZ wollte dies zum Anlass nehmen, Mitarbeiter an den Standorten Buchen und Mosbach nach deren Meinung zu befragen und ein Stimmungsbild einzuholen.

Diese Umfrage musste die Rhein-Neckar-Zeitung allerdings in Buchen abbrechen. Denn auf die Aktion reagierte die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken mit einem Platzverweis. Und dieser wurde von Geschäftsführer Andreas Duda angeordnet. In Mosbach wurde eine RNZ-Umfrage von Anfang an nicht zugelassen. Vor dem Platzverweis konnte die Rhein-Neckar-Zeitung noch mit Beschäftigten sprechen.

Elmar Pfaff (Buchen): "Die Situation ist schwierig. Es ist mir ein Anliegen zu betonen, dass das Krankenhaus Buchen gut ist. Die Patienten sind zufrieden - wir bekommen positive Äußerungen und Rückmeldungen. Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist im Moment angespannt. Ich fände es nicht toll, wenn beim Personal gespart würde, und es die ,Kleinen' träfe. Das Krankenhaus ist eine wichtige Einrichtung für die Menschen in der Region."

Sandra Schmitt (Götzingen): "Ich stehe unter Schock. Leider konnte ich nicht bei der Versammlung vom Betriebsrat sein. So habe ich von dem Defizit aus der Zeitung erfahren. Die Stimmung ist verhalten, und die Mitarbeiter sind enttäuscht. Denn uns wurde in der Vergangenheit Mut zum Weiterkämpfen gemacht. Mit diesem Ergebnis hätte niemand von uns gerechnet."