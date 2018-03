Den Erlös aus den Theateraufführungen spendete die Kolpingsfamilie an den Krankenhaus-Förderverein und für Flüchtlingskinder.

Hardheim. (adb) Das Stiftungsfest ist seit jeher ein Höhepunkt des Vereinsjahrs der Kolpingsfamilie Hardheim; die 127. Ausgabe fand am Dienstag im Pfarrheim statt. Dem Festprogramm ging eine Heilige Messe voraus, die in der Pfarrkirche St. Alban von Präses Pfarrer Andreas Rapp und Vizepräses Diakon Franz Greulich zelebriert wurde und die Mitglieder der Kolpingsfamilie mitgestaltet hatten.

Im Pfarrheim begrüßte Vorsitzender Rudi Gärtner gewohnt herzlich die Gäste, ehe Schriftführer Adrian Brosch mit dem Jahresrückblick aufwartete. Er skizzierte die wesentlichen Höhepunkte des Jahres 2015, in dem die Kolpingsfamilie nicht nur mit der Feier des125-jährigens Bestehens Akzente setzte, sondern auch mit so althergebrachten wie beliebten Veranstaltungen wie der Maiandacht und dem "Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier" aufwartete.

Es schloss sich der Kassenbericht von Gudrun Ost an, ehe Bürgermeister Volker Rohm die Grußworte einleitete. Das Gemeindeoberhaupt berief sich auf die in Adolph Kolping Weltbild gepflegten Tugenden von Halt, Geselligkeit, Hilfsbereitschaft und eine familiäre Grundstimmung mit Fokus auf christliche Werte. All das genieße nach wie vor hohe Aktualität. Gleichsam würdigte Rohm die hohe Präsenz der Kolpingsfamilie im Gemeindeleben und bezeichnete sie als "wertvollen Kulturträger", der Traditionen pflege und erhalte.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Manfred Weihbrecht (Schweinberg) definierte die Arbeit des Internationalen Kolpingwerks und der örtlichen Vereine als deren verlängerter Werkbank als "Alternative zu Vereinsamung und Eigenbrötlerei" sowie als "Anker der Geselligkeit", ehe er im Namen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland für die Arbeit dankte.

Stellten sonst Sachreferate das Herzstück des Stiftungsfests dar, so fand dieses Mal ein literarischer Abend zur Weihnachtszeit statt. Hier gewährten die Vorstandsmitglieder Diakon Franz Greulich, Adrian Brosch, Renate Gärtner und Gudrun Ost (Hardheim) sowie Simone Zuber (Erfeld) mit Gedichten und Kurzgeschichten unterhaltsame bis nachdenkliche Momente, wohingegen Friedhelm Bräuer für die passende musikalische Untermalung sorgte.

Nach einer Pause nahm Diakon Franz Greulich Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Für 65-jährige Treue wurde Karl-Heinz Kaiser geehrt, während Kurt Ehmann und Fritz Schweitzer seit 70 Jahren dabei sind. Ein besonderes Jubiläum feierte Josef Berberich - seit stattlichen 80 Jahren gehört er der Kolpingsfamilie an. In seiner Laudatio bemerkte Greulich, dass diese Zahl umso beachtlicher sei, wenn man bedenkt, in welch schwierigen politischen Zeiten Berberich dereinst sein Bekenntnis zu den Idealen Kolpings ableistete und den Mitgliedsantrag ausfüllte. Ehrungen des Bundesverbands Köln betrafen Bertold Kemmerer für 70-jährige Zugehörigkeit sowie den im Vorstand sehr aktiven Walter Bechtold. Er trat der Kolpingsfamilie Hardheim bereits 1966 auf örtlicher Ebene bei, während er im Juni 1991 nach Köln gemeldet wurde.

Schließlich erfolgte die Spendenübergabe des durch die Theatergruppe bei den Vorstellungen der Komödie "Erben ist so eine Sache..." vom November eingefahrenen Reinerlöses. Dieses Jahr wurde der Betrag aufgeteilt: Über 1000 Euro kann sich der durch Fritz-Peter Schwarz vertretene Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" freuen, während 700 Euro den in Hardheim lebenden Asylbewerberkindern zugute kommen. Von diesem Geld, so Vorsitzender Rudi Gärtner, sollen vor allem Spielwaren und pädagogische Artikel angeschafft werden.

Schwarz gab in seiner Dankesrede einen Anstoß, sich auch im Alltag Momente der Besinnung zu gönnen: "Durch das Schaltjahr stehen uns rein rechnerisch vier Minuten mehr pro Tag zur Verfügung, die man für innere Einkehr nutzen könnte." Kurz sprach Hans Molzer die Intention der Theatergruppe an, Institutionen vor Ort zu bedenken.

Nach dem Schlussimpuls von und mit Präses Pfarrer Andreas Rapp erfolgte die Ausgabe der Tombola-Gewinne.