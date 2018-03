Von Tanja Radan

Eberstadt. Im evangelischen Kindergarten Eberstadt rumort es: Etliche Eltern haben ihre Kinder abgemeldet. Nur eine Handvoll Kinder geht momentan in den Kindergarten Eberstadt. Noch vor kurzer Zeit waren es vier Mal so viele. Für das neue Kindergartenjahr wurden nur sechs Kinder angemeldet.

Rein rechnerisch gibt es in Eberstadt genügend Kinder, um den Kindergarten mit Leben zu erfüllen. Warum wird die Einrichtung dennoch nur noch von wenigen Kindern besucht?

"Man kann mutmaßen, dass die Eltern mit der Arbeit des Kindergartens nicht zufrieden sind", sagt Thorsten Weber, Beigeordneter der Stadt Buchen, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Nach Informationen der RNZ soll es gewaltige Probleme mit der Kindergartenleitung gegeben haben.

Nun wird nach Lösungen gesucht: "Die evangelische Kirchengemeinde Eberstadt ist auf die Stadt Buchen zugekommen, da mittlerweile zu wenig Kinder angemeldet sind, um den Kindergarten weiterzuführen", erläutert Thorsten Weber. Der Bestand des Kindergartens ist bedroht.

Der Träger - die evangelische Kirchengemeinde Eberstadt - und die Stadt Buchen arbeiten derzeit gemeinsam an einem Konzept. "Es ist unser Ziel, dass die Anmeldezahlen steigen, und wir sind optimistisch, dass es in Eberstadt weiterhin einen Kindergarten geben wird", unterstreicht Weber.

Veränderungen in der Trägerschaft schließt der Beigeordnete nicht aus: "Momentan werden auch mit der evangelischen Kirchengemeinde Buchen Gespräche geführt."

Es wird überlegt, wie die Kollegen aus Buchen der Kirchengemeinde Eberstadt helfen können. In der Ortschaftsratssitzung, die am heutigen Mittwoch, 8. April, um 19 Uhr im Rathaus Eberstadt stattfindet, sollen offene Fragen geklärt und ein Zukunftskonzept in Sachen Kindergarten präsentiert werden.