Höpfingen. (wg) Wer geglaubt hatte, nach den versöhnlichen Worten der letzten Wochen hätten sich in Sachen Bauvorhaben Stechert auf dem Schlempertshof die Wogen geglättet, hat sich getäuscht. Jetzt kam wieder Öl ins Feuer. Der Grund: Ein Schreiben vom 5. November an Franz Stegner, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Stechert-Gruppe, durch Rechtsanwalt Dr. Ulrich Kaiser aus Buchen. Darin kündigt Alois Gerig an, dass er als Angrenzer auf dem Schlempertshof zum Bauvorhaben entsprechende Einwendungen gegen das geplante Bauvorhaben vorbringen werde.

Gleichzeitig verwahrte sich Alois Gerig gegen eine Vermengung der Privatperson Alois Gerig mit dem Politiker und Bundestagsabgeordneten. Diese Äußerungen seien geeignet, den Mandanten verächtlich zu machen bzw. in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen.

Im Schreiben des Rechtsanwalts wird darauf verwiesen, dass in den Informationen der Stechert-Gruppe wohl der Eindruck erweckt werden soll, dass der Mandant seine Position als Bundestagsabgeordneter dazu benutzt, um eigene Interessen zu verfolgen. Dies sei nachweislich nicht wahr, zumal der Mandant stets betont habe, dass er seine Bedenken und Einwendungen als Eigentümer des dortigen Grundstücks vortrage und dies nichts mit seiner politischen Tätigkeit zu tun habe.

Ferner sah der Anwalt in Presse-Verlautbarungen der Stechert-Gruppe Anhaltspunkte für den Tatbestand der üblen Nachrede durchaus als gegeben an. "Bevor weitere Schritte erfolgen", schreibt Rechtsanwalt Dr. Ulrich Kaiser in seinem Brief vom 5. November an Franz Stegner, "geben wir Ihnen Gelegenheit, sich hierzu schriftlich gegenüber unserer Kanzlei zu äußern. Einer möglichen Stellungnahme sehen wir bis spätestens 15.11.2013 entgegen."

Gleichzeitig bieten der CDU-Bundestagsabgeordnete und sein Anwalt ein persönliches Gespräch an, um eine kurzfristige Beendigung der streitgegenständlichen Fragen zu ermöglichen".

Aus dem Höpfinger Rathaus wollte sich niemand zur neuerlichen Entwicklung äußern. Das war auch die Übereinkunft im Gemeinderat.

Die Stechert-Gruppe und ihr Tochterunternehmen STW halten, so heißt es in der Erklärung, an dem Vorhaben fest, innerhalb der Grenzen des ehemaligen Störzer-Areals eine hoch moderne Fertigungsstätte für die Planung und Produktion von Podest-, Wand-, Boden-, Fassaden- und Tribünen-Systemen zu errichten und zukünftig insgesamt etwa 50 Arbeitsplätze anzubieten. "Dabei werden wir weiter vertrauenvoll und konstruktiv mit dem Gemeinderat und Bürgermeister Adalbert Hauck zusammenarbeiten", kündigt Franz Stegner an. Die Stechert-Gruppe will sich den Ausbau des Standorts rund zwei Millionen Euro kosten lassen.

Franz Stegner, der geschäftsführende Gesellschafter der Stechert-Gruppe, sieht indes das Bauvorhaben durch die neuerliche Entwicklung blockiert und auch Arbeitsplätze gefährdet.

Aber eines ist auch klar: Wer kein "verfahrenes Antragsverfahren" oder "Vorfestlegungen" will, muss auch die Geduld haben, die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Bauvorhabens abzuwarten. Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, die Anhörungen und die Entscheidungen dauern ihre Zeit. Und ein Verfahren im rechtlosen Raum kann keiner wollen.