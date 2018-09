Die Stadtsanierung in Buchen läuft weiter. Zur Zeit wird das Hotel 'Prinz Carl' saniert. Nachdem das Dach gemacht wurde, werden jetzt die Fenstergesimse restauriert, und auch im Innern werde einiges getan, freute sich Bürgermeister Roland Burger in der Gemeinderatssitzung am Montag und wies darauf hin, dass in diesem Jahr das Jubiläum '400 Jahre Gastronomie im Prinz Carl' anstehe. Das aus dem Jahre 1569 stammende Gebäude sei ein Haus mit großer Tradition, und er freue sich, dass die Sanierung, die bis Herbst abgeschlossen sein soll, so gut vorangeht. Foto: A. Ott

Buchen. (ao) Die Stadt Buchen ist in der Stadtsanierung in den letzten Jahrzehnten ein gutes Stück voran gekommen; sie bleibt allerdings eine Daueraufgabe, und ein Blick auf die Liste der noch zu sanierenden Objekte zeigt, dass die Stadt Buchen weiterhin vor großen Herausforderungen steht. "Dazu braucht es aber die Investitionsbereitschaft der Anlieger", lautete denn auch der Appell von Bürgermeister Roland Burger an die Eigentümer. In der Gemeinderatssitzung am Montag gab Burger zunächst einen allgemeinen Sachstandsbericht zur Stadtsanierung, um dann auf die noch anstehenden Maßnahmen näher einzugehen. Um den Eigentümern dort, wo sich abzeichnet, dass sich was tut, eine Chance zu geben, sei es erforderlich, das bereits im Jahr 2006 beschlossene Sanierungsgebiet "Buchen - Innenstadt Ost" neu abzurunden.

Dabei sind folgende Planungsziele für die Neuordnung vorgesehen, erklärte Burger:

- Verdichtung von Wohnungs- und Dienstleistungseinrichtungen

- Konversion landwirtschaftlicher Gebäude und Brachflächen zu Wohn- und Dienstleistungszwecken

- Erhalt ortstypischer Gebäude und Modernisierung der vorhandenen Bausubstanz

- Erhalt und Aufwertung des Stadtbildes

- Gestaltung der Freiräume (Straßen, Plätze, Wege)

- Modernisierung und ggf. Neuordnung des Frankenlandareals

- Besonderer Schutz und Pflege der denkmalschutzwürdigen Gebäude mit dem Ziel der Erhaltung des Stadtkerns als Ensemble.

Der Gemeinderat habe zwischenzeitlich das ehemalige Postgebäude, die Grundstücke Hotel "Prinz Carl", ein Grundstück in der "Vorstadtstraße" sowie den Gebäudekomplex "Ross/Meißner/Ritz" in das Sanierungsgebiet "Buchen - Innenstadt Ost" einbezogen.

Bereits im Februar habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung festgelegt, so Burger, dass im Bereich "Lohplatz" eine städtebauliche Konzeption zum Bau von mehreren Wohnhäusern entlang der "Morreaue" bis zum "Jakob-Mayer-Platz" verwirklicht werden soll und dazu auch Grundstücksentscheidungen getroffen.

Die geplante Bebauung orientiere sich dabei an dem Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs aus dem Jahr 1996. Außerdem sollen auch in der "Vorstadtstraße" städtebaulich erhaltenswerte Gebäude in das Sanierungsgebiet einbezogen werden.

Um die sich ergebenden neuen Chancen realisieren zu können, wird nun das Sanierungsgebiet "Innenstadt Ost" um die genannten Bereiche erweitert. Ebenfalls in die Neuabgrenzung mit einbezogen wird das städtische Anwesen in der "Abt-Bessel-Straße" im Norden des Sanierungsgebiets. Da es sich bei der geplanten Erweiterung um einen räumlich großen Bereich handelt, müssen dafür an anderer Stelle Flächen der bisherigen Gebietskulisse aufgegeben werden.

Die Verwaltung hat sich hier in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe für einen Bereich im Osten des Sanierungsgebiets "Innenstadt Ost" entschieden, erklärte der Bürgermeister, da die dortigen landwirtschaftlichen Gebäude und Brachflächen aktuell bzw. im zeitlichen Zielkorridor der Sanierungsumsetzung nicht der angestrebten Konversion zugeführt werden können.

Der Gemeinderat beschloss am Montag die Ergänzung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets "Buchen - Innenstadt Ost" in der vorgelegten Fassung einstimmig.

Stadtrat Max Fischer bedauerte, dass die Sanierung der ehemaligen Gaststätte "Roß" immer noch auf sich warten lässt. Hier müsse man immer wieder nachhaken, forderte er die Verwaltung auf, damit endlich "Bewegung in die Sache kommt". Es sei schade, dass dieses Schmuckstück im Herzen der Stadt immer noch leer steht.