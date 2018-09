Der neuen Kommandeur des Logistikbataillons 461 wurde 1971 in Rahden (Westfalen) geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Die Bundeswehrzeit begann er 1991 mit der Offiziersausbildung in der Luftwaffe, dem Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Uni der Bundeswehr in München.

Zur Person: Oberstleutnant Marko Dietzmann, Diplom-Kaufmann (Univ.)

Der neuen Kommandeur des Logistikbataillons 461 wurde 1971 in Rahden (Westfalen) geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Die Bundeswehrzeit begann er 1991 mit der Offiziersausbildung in der Luftwaffe, dem Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Uni der Bundeswehr in München.

Die nächsten Stationen waren: Zugführer beim Jagdbombergeschwader 38 in Jever, Fachlehrer an der Luftwaffen-Unteroffizierschule in Wangerland (Friesland), Stabszugführer in Aurich, Jugendoffizier in Münster, Staffelchef in Husum und danach Kompaniechef des Logistikbataillons 162 in Seeth. 2008: Teilnahme am französischen General- und Admiralstabsdienstlehrgang in Paris und von 2009 bis 2014: Referent im Verteidigungsministerium, im Führungsstab der Luftwaffe, Führungsstab der Streitkräfte IV 4 (Projektreferent Bundeswehrfuhrparkservice) und dann Abteilung Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung III 4 (Projektreferent Bundeswehrfuhrparkservice). Jetzt befehligt er das Logistikbataillon 461 in Walldürn.



[-] Weniger anzeigen