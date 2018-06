Neckar-Odenwald-Kreis. (mh) Die Beherrschung der Landessprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen. Das "Verstehen" und "Verstandenwerden" ist der Schlüssel für die Bewältigung des normalen Alltags, der sozialen Integration und im weiteren für einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Nur wenige der aktuell rund 1 700 Flüchtlinge im Neckar-Odenwald-Kreis sprechen deutsch - insofern ist die sprachliche Qualifikation eine der dringlichsten Aufgaben.

Die kreiseigene Dienstleistungsgesellschaft (DIGENO) hatte diese Situation bereits frühzeitig erkannt und im August vergangenen Jahres die "Zentralstelle für Sprachförderung und Präqualifikation" geschaffen. Von hier aus werden die verschiedenen Sprachförderangebote koordiniert, Lehrmittel beschafft und vor allem auch Bürger gesucht, die bei dieser wichtigen Aufgabe mithelfen können und wollen. Emilia Kulis ist für diesen sehr umfangreichen und vielschichtigen Bereich verantwortlich. "Die Basis stellen hier Einstiegs- oder niederschwellige Sprachkurse entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz dar", erläutert sie.

Diese Kurse, auch Mindestsprachangebot genannt, beginnen jeweils sehr zeitnah nach dem Eintreffen der Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften und werden von ehrenamtlichen Helfern bestritten. "Ohne dieses sehr große private Engagement wäre diese Aufgabe nicht zu bewältigen", lobt Kulis die freiwilligen Dozenten, oftmals ehemalige Lehrer, Studenten und auch weitere Helfer.

Dabei gehe es nicht nur um Sprachunterricht "im Klassenzimmer". Genauso wichtig seien die Alltagshilfen wie beispielsweise die Begleitung beim Einkauf, beim Gang zum Arzt oder zu Behörden. "Aber es werden noch viel mehr Helfer benötigt", fügt sie hinzu.

Zur optimalen Koordination der ehrenamtlichen Dozenten wurde unter www.digeno.de eine Sprachmittlerbörse eingerichtet, bei der sich jeder registrieren kann, der aufgrund seiner Fähigkeiten als Sprachhelfer oder aufgrund seiner Mehrsprachigkeit als Sprachmittler eingesetzt werden möchte. Auf der Homepage befinden sich weitere Informationen rund um dieses Thema sowie eine Fragen-Antworten-Liste.

"Jeder Asylbewerber in Deutschland hat gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Anspruch auf den Erwerb der deutschen Sprache und das muss gewährleistet werden", darauf verweist Kulis im Gespräch. Dazu sind aktuell kreisweit ca. 100 Sprachhelfer im Einsatz, die von ihr betreut werden. Die große Kunst sei es nun, die verschiedenen Sprach- und Kursangebote auf die Zielgruppen unter der Berücksichtigung ihrer Bleibeperspektive und sprachlichen Vorkenntnissen abzustimmen. Hier bildet sich ein Spektrum "von - bis" ab, wie es größer nicht sein könnte: "Wir haben bei den Asylbewerbern eine sprachliche Qualifikation, die von nicht lateinisch alphabetisiert bis Mehrsprachigkeit auf Dolmetscherniveau geht", führt sie aus. Man müsse die Menschen eben dort abholen, wo sie gerade stehen.

Große Dienste leisten hier die Sprachhelfer, Dolmetscher und Sozialbetreuer, insbesondere auch die zahlreichen Arbeitskreise und caritative Verbände. Aber auch die Städte und Gemeinden sind sehr engagiert: Die vielfältigen Unterstützungen mit Räumlichkeiten, bei den Fahrtkosten oder anderen Dingen seien für die erfolgreiche Arbeit unerlässlich.

Die Sprachkurse, erklärt Kulis weiter, teilen sich in zwei große Bereiche auf: Niederschwellige Kurse gemäß dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz), die fast ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften betreut werden sowie professionelle Sprachkursangebote der BAMF-zugelassenen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) Bildungsträger. Diese sind im NOK die Volkshochschulen Buchen und Mosbach sowie der private Bildungsträger USS-Impuls.

Bei der Ausbildung von Emilia Kulis spielten Sprachen und Kultur eine große Rolle: Sie widmete sich in ihrem Studium der Literatur, Kultur und Geschichte des deutsch- und englischsprachigen Raumes.

Ihren Master-Abschluss in Kultur-, Sprach- und Translationswissenschaft legte sie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz ab. Emilia Kulis absolvierte bereits 2013 ein halbjähriges Praktikum im Umfeld des Integrationsbeauftragten des Landkreises, Franz Brenneis, wo sie wichtige Erfahrungen in der Verwaltung sowie in der Zusammenarbeit mit dem Integrationsministerium in Stuttgart sammeln konnte. Seitdem war sie als Lehrkraft, DaF-Prüferin und Fachübersetzerin tätig. Diese Einblicke kommen ihr nun bei der Planung und Koordinierung zu Gute.

Sie hat noch einen eindringlichen Appell: "Die sprachliche Integration der Flüchtlinge ist eine große gemeinsame Aufgabe - dabei sollten möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mithelfen!". Eine direkte Registrierung ist auf der DIGENO-Homepage möglich. Zusätzlich stehe sie selbstverständlich auch für Gespräche per Telefon oder auch persönlich im DIGENO-Bürogebäude in Mosbach zur Verfügung.