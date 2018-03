Von Alisa Götzinger

Buchen. Der Spielplatztest der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen geht in die dritte Runde. Lola (4) und ihre Schwester Greta testeten mit uns den Spielplatz am Nahholz in Buchen und hatten dabei sehr viel Spaß.

> 1. Die Sicherheit auf dem Platz: Zwar ist die eine Seite des Spielplatzes vor noch nicht allzu langer Zeit durch einen Zaun von der Seitenstraße abgegrenzt worden, dennoch gibt es einen größeren Kritikpunkt: Von der großen Straße trennt ihn allerdings gerade mal eine kleine Hecke, der Eingang ist komplett offen. Ein Nachteil, wie Lola und Greta finden, da hier zu Hauptverkehrszeiten "viele Autos fahren". Punktzahl: 2,5

> 2. Die Sicherheit an den Geräten: Insgesamt ist hier Sicherheit gegeben, gerade auch deshalb, weil einige Geräte erneuert wurden. "Die Tritte an der Kletterwand sind viel zu weit auseinander, da kommt man überhaupt nicht hoch", findet Lola. Zusätzlich ist ein Griff abgerissen, sodass das Hochklettern zum risikoreichen Spaß wird. Ein weiteres Problem erwartet uns an einem Turm mit Flaschenzug. Das Seil, mit dem man den kleinen Eimer hochziehen kann, ist stark abgewetzt, an einigen Stellen schaut sogar schon der Draht heraus, was bei weiterem Abrieb schnell zu Verletzungen führen kann. Punktzahl: 3

> 3. Die Sauberkeit auf dem Platz: Hier lassen sich erfreuliche Ergebnisse vermerken: Außer zwei Bonbonpapieren war auf dem gesamten Spielplatz kein Müll zu finden. Auch waren die Mülleimer komplett geleert, was gerade im Hochsommer wegen der vielen Wespen ein großer Vorteil ist. Punktzahl: 4,5

> 4. Die Vielfalt der Ausstattung: Schön ist, dass der bis vor kurzer Zeit noch alte Spielplatz eine Auffrischung erfahren hat. Die Kinder können sich nun über neue Wippen und einen nagelneuen Kletterturm mit verschiedenen Rutsch-, Balancier- und Kletterelementen freuen - ein Gerät, das auch Lola viel Freude bereitet, denn sie war fast nicht mehr davon wegzubewegen: "Das Spielen mit den Rutschen hier ist einfach toll", findet sie. Auch der schon etwas in die Jahre gekommene Turm mit Flaschenzug begeistert. Ansonsten finden sich auf dem Spielplatz noch zwei Wippen, eine Schaukel und ein Sandkasten, was für ein relativ ausgeglichenes Angebot sorgt. Lola meint: "Spielen hier macht sehr viel Spaß!" Punktzahl: 3

> 5. Die Meinung der Kinder: Nach getaner "Test-Arbeit" waren die beiden Mädels sichtlich angetan vom Spielplatz am Nahholz, wie Lola erklärt: "Hier würde ich auf jeden Fall noch mal zum Spielen herkommen. Vor allem das Spielen am Kletterturm und dem Turm mit dem Flaschenzug haben richtig Spaß gemacht. Auch die anderen Geräte finde ich sehr gut." Aufgefallen ist ihr allerdings, dass es auf dem gesamten Kinderspielplatz nur wenige Schattenplätze gibt, was im Sommer durchaus ein Problem darstellt und deshalb zu leichtem Punktabzug führt. Punktzahl: 4