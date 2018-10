Als Reaktion auf die in diesem Jahr erschwerten Umstände durch den Bau der Stadtbahn Nord planen Stadt und Stadtinitiative besondere Marketingaktionen für die Heilbronner Innenstadt und betroffene Anliegerbetriebe rund um die erste offizielle Stadtbahnfahrt zwischen Heilbronn und Neckarsulm am Samstag, 14. Dezember. Eine große Tombola mit attraktiven Preisen und die Ausgabe von 80 000 Parkmünzen im Einzelwert von 50 Cent sollen vom 30. November, dem Nacheinkaufsamstag, bis Freitag, 10. Januar, zusätzliche Frequenz in die Innenstadt bringen. Hinzu kommen Sonderaktionen am 14. Dezember.

"Wir wissen, dass wir den Anliegern und den Besuchern unserer Stadt in diesem Jahr einiges zumuten mussten, um die Stadtbahn Nord realisieren zu können. Deshalb sind wir überaus froh, dass die Allee in absehbarer Zeit keine Großbaustelle mehr sein wird und die neue Stadtbahnverbindung weiteren Schwung für Heilbronn und die Innenstadt bringt. Diesen möchten wir mit einer konzertierten Aktion im wichtigen Weihnachtsgeschäft weiter stärken", erklärt Erster Bürgermeister Martin Diepgen. Aus diesem Grund haben Verwaltung und Stadtinitiative in den vergangenen Monaten an gemeinsamen Marketingideen gearbeitet. So gibt es für die Händler im großen Umfang stark vergünstige Parkmünzen. Zudem können die Händler ihren Kunden Lose für eine große Tombola mit attraktiven Preisen anbieten. "Mit diesem in Heilbronn bislang nie da gewesenen Sonderpaket", so der Vorsitzende der Stadtinitiative, Thomas Gauß, "signalisieren wir, dass die Zeit der großen Stadtbahn-Baustellen bald vorbei ist und Heilbronn gut erreichbar bleibt."

So sollen die Einzelhändler die so genannten SParkmünzen verstärkt anbieten. Ebenfalls erhalten Händler Lose, die sie kostenlos an ihre Kunden ausgeben können. Als Gewinn winken unter anderem ein Auto, eine Schiffsreise für zwei Personen sowie weitere Preise.