'Sommer in Orange' ist der Wunschfilm der RNZ-Leser. Er wird bei der Ladies-Night von Druckerei Odenwälder und Rhein-Neckar-Zeitung am, Freitag, 27. Juli, im Innenhof der Buchener Stadtwerke gezeigt.

Buchen. (joc) Die mit großer Spannung erwartete Entscheidung über den Kino-Wunschfilm 2012 der RNZ-Leser beim Buchener Kino-Open-Air, ist gefallen. Gezeigt wird am Freitag, 27. Juli, die Komödie "Sommer in Orange" im Rahmen der Buchener Ladies-Night. Die Ladies-Night wird alljährlich im Rahmen des Buchener Kino-Open-Airs von Rhein-Neckar-Zeitung und Druckerei Odenwälder präsentiert.

Die Gewinner der eingesandten RNZ-Coupons - es gab wieder mehrere hundert Einsendungen -, die sich über Freikarten für die Ladies-Night freuen dürfen, werden in einer der nächsten Ausgaben in der RNZ veröffentlicht.

Nach einem anfänglichen Kopf-an-Kopf-Rennen mit "The Descendants" setzte sich "Sommer in Orange" am Ende doch recht deutlich durch. Die spaßige Komödie wird am Freitag, 27. Juli, ab circa 21.45 Uhr im Innenhof der Buchener Stadtwerke gezeigt. Die beiden anderen zur Auswahl stehenden Filme, das Musical "Rock of Ages" sowie das Drama "The Help", konnten nicht maßgeblich in die Entscheidung eingreifen.

Aber nicht nur für Cineasten ist etwas geboten. Bei der Ladies-Night am Freitag, 27. Juli, gibt es auf Einladung von RNZ und Druckerei Odenwälder ein Glas Pro Secco für jede Dame ab 16 Jahren gratis. Und bei einer Tombola am RNZ-Stand kann man wertvolle Preise gewinnen.

Hier ein paar Informationen zum Wunschfilm 2012: "Sommer in Orange": Komödie, Deutschland 2011, Laufzeit: 110 Minuten, FSK: ab 12 Jahre. Zur Handlung: Eine Gruppe orange gewandeter Sannyasins, Anhänger von Bhagwan, entschließt sich, auf einem geerbten Bauernhof im bayerischen Örtchen Talbichl ein Therapiezentrum zu bauen. Das bedeutet nicht nur einen kräftigen Kulturschock bei den alteingesessenen Einwohnern, sondern auch eine schwierige Situation für die Kinder Lili und Fabian, deren Mutter Amrita lieber mit einem Oberguru in Oregon beim Bhagwan Erleuchtung finden als weiter ernüchternde Diskussionen in der WG führen möchte...

Karten im Vorverkauf für das Kino-Open-Air-Festival gibt es bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung (Buchen und Mosbach), bei der Volksbank Franken, den Löwenlichtspielen Walldürn, dem Verkehrsamt Buchen und in den Stadtwerken Buchen.