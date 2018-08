Von Adrian Brosch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Karneval, Tanz und Maskenball - die Welt läuft aus der Bahn!", sang Karel Gott im Jahre 1989. An diesem Wochenende erreicht das närrische Treiben seinen Höhepunkt - bei manchem feiernden Zeitgenossen bleibt dabei aber das Wohl des Körpers auf der Strecke. Die Rhein-Neckar-Zeitung erkundigte sich bei einigen erprobten Fastnachtern in der Region nach sinnvollen und praktischen Ratschlägen, wie man "Karneval, Tanz und Maskenball" unbeschadet überstehen kann.

"Es ist einfach nur Zurückhaltung angebracht, auch mit dem Alkohol!", fasst Bernd Hirsch, Präsident der FG "Heeschter Berkediebe", seine Erfahrungen zusammen Wichtig sei "ausreichender Schlaf", auch da man speziell in Hainstadt ein sehr buntes, vielseitiges närrisches Treiben pflege. So könne man auch gar nicht festlegen, welcher Tag des kommenden Wochenendes am meisten Stress mit sich bringe: "Im Grunde haben wir immer volles Programm", merkt Hirsch an, "es ist aber zu machen!"

















Amtskollege Fritz Bopp (Foto) aus Buchen betont, dass Stress bei ihm gar nicht aufkäme: "Es ist eine Frage der inneren Einstellung!" Und weiter: "Man sollte die Fastnacht als das sehen, was sie ist: Als freudiges Ereignis!" Dann liefe auch "der Rest" wie von selbst. "Mit den Jahren kennt man auch seine Grenzen und weiß, wie man mit seinem Körper umzugehen hat", erklärt Bopp, "insofern weiß man auch, wie man gut durch die Tage kommt."































Im närrischen Hoheitsgebiet der "KaGeMuWa" in Mudau ist Vorsitzender Erich Maier (Foto) ein erfahrener Fastnachter. "Relativ einfach" sei es, durch das Wochenende zu gelangen, wenn man bestimmte Ratschläge beherzige. Dazu gehört, dass man den Alkoholkonsum "nur in Maßen" pflege: "Gegen ein gemütliches Pils spricht wenig, aber zu viel Alkohol ist vor allem dann, wenn man die Nächte durchmacht, ein denkbar schlechter Begleiter", rät Maier. "Nächtelang wach bleiben und dabei an der Flasche hängen rächt sich irgendwann, außerdem trägt es nicht zum Frohsinn bei und widerspricht somit dem Charakter der Fastnacht!"















































"Ab und zu ein Glas Wasser zu sich nehmen und vor allem nicht durcheinander trinken" - so lautet das Credo von Michael Walz (Foto) vom "Elferrat Osterburken". Ein Patentrezept dafür, wie man die närrischen Tage überstehen könne, hat er zwar nicht, aber er rät den Fastnachtern, "einfach nicht zu übertreiben mit dem Alkohol", das Bedürfnis nach Schlaf nicht zu ignorieren und nicht an die eigenen Grenzen zu gehen: "Man sollte wissen, inwieweit man sich selbst belasten kann!" Der "närrische Zenit" in Osterburken ist für ihn der Schmutzige Donnerstag, wo der Besuch aller Kindergärten der Römerstadt, die Rathausstürmung und die Straßenfastnacht anstehen.











































Kirsten Erfurt (Foto) aus Hettingen, Vorsitzende der FG "Hettemer Fregger", verweist auf ein "hartes Wochenende", an dem man mit "wenig Schlaf" rechnen müsse. An diesem Wochenende sei jede Veranstaltung ein Höhepunkt für sich. Neben ihrer Vorstandstätigkeit trainiert Kirsten Erfurt die Kindergarde der "Fregger". Aber wie gehen die jungen Tänzerinnen mit der Hektik des Fastnachtswochenendes um? "Trotz gewissem Zeitdruck gibt es eigentlich keine Probleme", erklärt Erfurt, "die Mädchen stecken das locker weg!"















































In Hardheim, wo heuer das Ritterpaar Eva und Eric Bachmann das "Wolfsrudel" der FG "Hordemer Wölf" regiert, ist der "stressigste Tag" der Samstag, weil dieser bereits mittags mit dem traditionellen "Ritteressen" eingeleitet wird, während abends gleich zwei Veranstaltungen zu besuchen sind und man am Sonntag auf dem Hardheimer Umzug präsent zu sein hat. Eva Bachmann erklärt der RNZ auf Nachfrage, dass man damit jedoch gut auskommen kann, wenn man genügend schlafe und dem Alkohol lediglich in Maßen zugeneigt sei. "Es ist sehr wichtig, dass wir uns zwischendurch zu Hause ausruhen", unterstreicht die Herrscherin über die "Wölf".









Auf eine besonders lange närrische Tradition kann Falko Günther (Foto), Präsident der FG "Fideler Aff" Walldürn, zurückblicken. Seine Ratschläge sind eindeutig: "Viele Vitamine, gezieltes Trinken und kein willkürliches ,Durcheinander-Trinken' verschiedener Spirituosen, ein wenig Entspannung und natürlich gute Laune sind unerlässlich für die Fastnacht", unterstreicht er. Doch so viel Zeit zum Ausruhen bleibt in "Dürn" gar nicht: "Wir haben vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Fastnachtsdienstag Highlife", so Günther, "wobei der Dienstag, der Tag unseres großen Umzugs, besonders viel Koordination und Selbstdisziplin erfordert."











































































Bis zu vier Auftritte am Tag muss Büttenredner Wolfgang König von den "Höpfemer Schnapsbrennern" in diesen Tagen absolvieren. Dieser Umstand jedoch stellt den erfahrenen Fastnachter vor keine größeren Probleme. Alles stehe und falle mit einer "soliden Organisation", die unentbehrlich sei. Gesteigerten Alkoholkonsum hingegen sieht König als Gefahr: "Vor allem, wenn man Auftritte hat oder wenn klar ist, dass man hinterher noch Auto fahren muss, ist Alkohol tabu!" - Alkoholgenuss mit Augenmaß ist ohne Zweifel ein sinnvoller Ratschlag, dem sich die RNZ mit den besten Wünschen für die närrischen Tage anschließen möchte.