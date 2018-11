Von Nadine Heck

Mudau. Glück im Unglück hatte Anfang Juli ein kleiner Feldhase im Mudauer Ortsteil Steinbach, denn als sein Leben in Gefahr geriet, waren es die kleinen helfenden Menschenhände von Hannah, Leonie und Marius, die Meister Lampe retteten.

Doch der Reihe nach: Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Da hatte sich Mama Hase ein gemütliches Versteck im Grünen für ihre Jungen ausgesucht: geschützt im dichten Gras, fernab der lauten Straße, wo die schnellen Autos fahren. Sie konnte allerdings nicht ahnen, dass ihre junge Familie hier in großer Gefahr war, denn die Hasenmutter hatte sich die falsche Wiese und die falsche Zeit ausgesucht.

Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Bei notwendigen Mäharbeiten wurde eines der Jungen vom Mähwerk erfasst und schwer an beiden Ohren verletzt. Leonie Hofmann und ihr Bruder entdeckten den geschwächten Hoppler - von der Hasenmutter keine Spur. Als Leonie das Kleine ihrer Freundin Hannah Helter zeigte, gab es kein Halten mehr. Für die Hasenliebhaberin war es selbstverständlich, das verletzte Tier aufzunehmen, um es zusammen mit ihrem Bruder Marius gesund zu pflegen.

Zu diesem Zeitpunkt wog der kleine Hase gerade einmal hundert Gramm und hatte kaum die Größe einer Kinderhand. Sein Zustand war so kritisch, dass Familie Helter um das Leben des jungen Langohrs bangen musste. Mit Katzenmilch versuchten sie das Kleine aufzupäppeln, doch es legte in den ersten Tagen nicht an Gewicht zu. Seine Verfassung war unverändert schlecht. Tierärztin Alexandra Majer wusste aber Rat und verschrieb eine spezielle Aufzugsmilch, mit dem das Häschen wieder zu Kräften kommen sollte. "Wir mussten es am Anfang mit einer Pipette füttern.", berichtet Hannah. "Später hat es dann aus einem Löffel getrunken." Von da an geht es dem Hasenbaby stetig besser.

Doch es gab ein weiteres Problem. Was frisst so ein Häschen, wenn Milch nicht mehr ausreicht, und es zu schwach für Löwenzahn ist? Die Lösung: Traubenzucker und aufgeweichte Haferflocken versorgen den Hoppler mit den nötigen Nährstoffen. Alle drei Stunden muss diese Mixtur verabreicht werden - ein Aufwand, den wohl nicht jeder auf sich genommen hätte. Doch Hannah und Marius widmen sich dem Kleinen liebevoll.

Und ihre Mühe zahlt sich schließlich aus. Täglich legt das Tierbaby an Gewicht zu und wird zunehmend fideler. "Hoppsi" nennen sie das Kleine und diesem Namen wird das Tier immer mehr gerecht. Ende Juli bringt es schon ein Kilogramm auf die Waage. In einem kleinen Hasenfang verschlingt das Hasenkind nun munter Löwenzahn. Nur die Narben an beiden Ohren erinnern noch an den schrecklichen Unfall.

Sein Leben hat "Hoppsi" Hannah und Marius zu verdanken. Ohne die mütterliche Fürsorge der beiden wäre der kleine Feldhase wohl an seinen Verletzungen gestorben oder gar verhungert. Doch die Geschwister haben ihn zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und damit ein großes Herz bewiesen. Wegen ihrer großen Tierliebe, war es für Hannah und Marius selbstverständlich "Hoppsi" nicht einfach seinem Schicksal zu überlassen.

Am liebsten hätten sie den kleinen Racker bei sich behalten. Doch ein Feldhase ist kein Haustier. Er fühlt sich in Wald und Wiese am wohlsten und muss wieder ausgewildert werden. Und "Hoppsi" selbst spürte, als er wieder gut bei Kräften war, den Ruf der Natur und will wieder hinaus.

Und so rückte der Tag des Abschieds zwangsläufig näher. Auch wenn Hannah und Marius darüber traurig sind, dass sie ihren neuen Freund schon wieder gehen lassen müssen, es musste sein. Sie können aber mit Fug und Recht stolz darauf sein, durch ihr vorbildliches Verhalten und ihren großen Einsatz "Hoppsi" das Leben gerettet zu haben.

Jetzt schauen Hannah und Marius beim Spaziergang durch den Wald immer ganz genau hin, vielleicht hoppelt "Hoppsi" ja über den Weg oder winkt seinen Lebensrettern aus der Ferne...