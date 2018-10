Hardheim/Höpfingen. (zeg) Um den Fusionsprozess für die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen mit in Gang zu bringen, hat sich eine Steuerungsgruppe gebildet. Diese hat sich unter anderem auch die Findung eines neuen Logos zur Aufgabe gesetzt. Um die Auseinandersetzung mit dem Thema Zusammenführung zweier Seelsorgeeinheiten, die Suche nach Gemeinsamem und Spezifischem der einzelnen Pfarrgemeinden auf eine möglichst breite Basis zu stellen und die Gemeindemitglieder mit ins Boot zu nehmen, entstand die Idee, einen Wettbewerb auszuschreiben. Diana Nied und Claudia Beger wurden beauftragt, einen Flyer zu entwerfen, darin die Anliegen zu umschreiben und die Eckdaten für das neue Logo zu benennen.

Die große Resonanz der Einsendungen übertraf alle Erwartungen. Besonders erfreut waren alle Pfarrgemeinderäte auch über die mannigfaltigen Rückmeldungen zu den ausgehängten Logoentwürfen aus den Gemeinden. So sollten diese Voten aus den Gemeinden, die während des Aushangs der eingegangenen Entwürfe im Zeitraum der Sommerferien eingeholt wurden, auch bei der Abstimmung über den Sieger Gewicht bekommen.

Beim Treffen des Gemeinsamen Ausschusses Hardheim-Höpfingen wurden noch einmal die wichtigen Kriterien benannt und in Erinnerung gerufen, die das Siegerlogo erfüllen muss. Jeder Vertreter der Pfarrgemeinden hatte zunächst fünf Punkte zu vergeben, die er unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus den Gemeinden auf ein oder mehrere Logos verteilen konnte. So kamen nach dem ersten Wahlgang sieben Entwürfe in die Endausscheidung. Danach musste jeder Entwurf den Kriterienkatalog durchlaufen und konnte von der Jury für jedes Kriterium bis zu zehn Punkte erhalten.Zu berücksichtigen waren sechs Kriterien, die mit der Gewichtung bis zu zehn Punkten bedacht werden konnten.

Dazu gehörte die Bewertung der Aussagekraft in Bezug auf die Seelsorgeeinheit, die inhaltliche Ausdeutungsmöglichkeit, der Wiedererkennungswert als "Markenzeichen", die Erkennbarkeit als Druck, die Wirkung in Schwarz-Weiß und die grafische Umsetzbarkeit. Mit über 700 Punkten gewann dann das Logo von Marco Scheiwein aus Mudau.

Einige kleine Änderungswünsche zu Farbgestaltung, Schriftart und Form und Gestalt der Figuren wurden von ihm schnell eingearbeitet, so dass der endgültige Entwurf schon bei der nächsten Sitzung der Steuerungsgruppe genehmigt werden konnte. Nun liegt das Logo in allen gängigen Formatierungen zur Verwendung vor.

Pfarrer Rapp bedankt sich in den kommenden Tagen mit einem Brief an alle Einsender für das große Engagement, Die eingesandten Entwürfe bleiben gespeichert und werden eventuell bei besonderen Events der Pfarrgemeinde nach Rücksprache mit den Einsendern eingesetzt. Kinder und Jugendliche erhalten anbei noch einen Trostpreis.

Das Fässchen Klosterbier und eine Flasche "Logo-Schnaps" aus Höpfinger Abfüllung als Preis für den Sieger wird Pfarrer Rapp nach Terminabsprache mit Marco Scheiwein zeitnah persönlich in Mudau überreichen.