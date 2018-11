Nach steigenden Kinderzahlen in der Gesamtgemeinde möchte man in Seckach eine zukunftsfähige Konzeptionen schaffen, die den Ausbau der Betreuung vorsieht. Der Gemeinderat beauftragte am Montag die Verwaltung mit der Einleitung der notwendigen Schritte. Unser Bild zeigt die Außenanlage des Kindergartens Seckach. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Entgegen dem Trend der letzten Jahre werden in der Gesamtgemeinde Seckach derzeit wieder steigende Kinderzahlen verzeichnet. Um der neuen Situation gerecht zu werden möchten Gemeinderat und Verwaltung frühzeitig eine Fortschreibung des bislang bewährten Betreuungskonzepts. Bürgermeister Thomas Ludwig betonte dazu am Montag in der Sitzung des Gemeinderats: "Im Kontext mit den freien Plätzen in Seckach und Großeicholzheim gab es in den vergangenen Jahren zu keinem Zeitpunkt Anlass, das Betreuungsangebot auszubauen". Im Ergebnis zahlreicher Gespräche mit allen Beteiligten wurde in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Juni 2008 erstmals über das Betreuungskonzept für die Gesamtgemeinde Beschluss gefasst, welcher insbesondere für den Kindergarten Großeicholzheim die Einrichtung einer Kleinkindgruppe und für den Kindergarten Zimmern die Einrichtung einer Ganztagesgruppe vorsah. Im Kindergarten Seckach konnten damals keine zusätzlichen Angebote eingerichtet werden, weil die Einrichtung mit vier Gruppen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren komplett ausgelastet war. Die Kleinkindgruppe im Kindergarten Großeicholzheim wurde am 1. September 2008 eröffnet und besteht bis heute. Als Faktoren für die Fortschreibung des Betreuungskonzepts nannte die Gemeindeverwaltung neben den steigenden Kinderzahlen und dem damit steigenden Bedarf an Kleinkindbetreuung auch die deutlich gestiegene Zahl an auswärts untergebrachten U3-Kindern. Hinzu komme ein Aufnahmestopp in auswärtigen Einrichtungen und eine absehbare Vollauslastung der Kleinkindgruppe im Kindergarten Großeicholzheim.

Daher plant man seitens der Gemeinde die Einrichtung einer weiteren Kleinkindgruppe, da die Bemühungen um ein Pflegenest oder "TigeR" nicht so schnell von Erfolg gekrönt sein würden.

Nun sollen (weitere) Gespräche mit dem katholischen Kindergarten "St. Franziskus" Seckach geführt werden, mit dem Ziel, hier eine zweite Kleinkindgruppe zu eröffnen. Da alle Plätze in Seckach für die bald 89 Ü3-Jährigen benötigt werden, wäre kurzfristig nur Platz im Turnraum des Kindergartens für zehn Kinder unter drei Jahren. Es wäre allerdings nur ein kurzfristiges Provisorium zur Überbrückung, bis man Planungen für endgültige Lösungen treffe. Neben Investitionskosten für die Ersteinrichtung rechnet man in der Seckacher Gemeindeverwaltung für den Betrieb einer Kleinkindgruppe mit Betriebskosten in Höhe von ca. 170.000 Euro pro Jahr. Eine mögliche Landesförderung und die Elternbeiträge würden diese Summe deutlich reduzieren, so dass die Gemeinde Seckach noch rund 63.000 Euro zahlen müsste. Der Gemeinderat nahm die Vorstellung zur Entwicklung des Betreuungskonzepts zustimmend zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung mit der Einleitung weiterer Schritte.

Die Haushaltskasse der Gemeinde belastet auch das Hallenbad Seckach als Freiwilligkeitsleistung. Nachdem man die Eintrittspreise für den öffentlichen Badebetrieb zum 1. Januar angepasst hatte, wurden nun auch die Nutzungsentgelte für Gruppen und Organisationen mit Wirkung zum 1. April auf 40 Euro je Zeitstunde festgelegt. Die Benutzungszeiten werden von Drehkreuz zu Drehkreuz gerechnet und auf jede volle Viertelstunde aufgerundet. Ihr Verständnis für die neue Regelung bekundeten als Nutzer u.a. Wassergymnastik des DRK, der Schefflenzer DLRG-Stützpunkt Seckach, Kinder- und Jugenddorf Klinge und die Rheuma-Liga. Durch die Anpassung der Nutzungsentgelte kann die Gemeinde mit jährlichen Mehreinnahmen von 11.500 Euro rechnen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt erläuterte Bürgermeister Ludwig, dass der Verein "Großeicholzheim und seine Geschichte" von den ursprünglich angedachten Renovierungsarbeiten an der Außenfassade des Lagerhauses im Umfeld des ehemaligen Wasserschlosses nun doch Abstand genommen hätte, weil Baufachleute aufgrund des sehr schlechten Zustandes davon abgeraten hatten. Da die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht hat, wurde die angedachte Fassadensanierung daher zunächst vertagt.

Dagegen steht der Gemeinderat einer Erneuerung des maroden Gebäudes der Viehwaage grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, sieht aber bezüglich des Konzepts noch Konkretisierungsbedarf. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt in der Gesamtgemeinde den aktuellen Bedarf für die Waage zu ermitteln.

Zu den Themen "Bebauungsplan Steinigäcker-Gänsberg II" und weiteren aktuellen kommunalpolitischen Themen soll am Mittwoch, 5. April um 19 Uhr in der Seckachtalhalle in Seckach eine Einwohnerversammlung stattfinden.

Aus nichtöffentlicher Sitzung wurde bekannt gegeben, dass Alois Fischer zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern ernannt und Kerstin Bauer zur Kindergartenleiterin Großeicholzheim bestellt wurde. Zudem informierte Ludwig, dass nach einem Schreiben der EnBW die installierte Leistung der Stromeinspeisung derzeit knapp über dem Verbrauch der Gemeinde liege.