In Seckach werden derzeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an einem Mischwasser- kanal im Bereich der Querung des Seckachbachs in Höhe der Waidachshofer Straße 25 (am Mustang-Outlet-Center) vorgenommen. Foto: Joachim Casel

Seckach. (joc) Viele vorbeilaufende Passanten beobachteten in den letzten Tagen interessiert die umfangreichen Arbeiten, die derzeit am Bachbett der Seckach durch die Mosbacher Baufirma Lintz & Hinninger in Höhe des Mustang-Parkplatzes ausgeführt werden. Schweres Gerät ist dabei im Einsatz, und eine tiefe Schneise durch den Fluss zeugt vom großen Aufwand, der hierfür notwendig ist. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 150.000 Euro. Die Sanierungsarbeiten dürften bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Derzeit wird im Ortsteil Seckach durch die Baufirma Lintz & Hinninger (Mosbach) ein Teilstück des Abwassersammelkanals im Bereich der Waidachshofer Straße 25, etwa in Höhe des Outlet-Geschäfts Jeans-Depot Mustang, erneuert.

Auslöser für diese Arbeiten war der Umstand, dass der bestehende rund 60 Jahre alte Mischwasserkanal im Bereich der Querung des Seckachbachs gebrochen ist. Durch die Schadstellen gelangte Bachwasser ins Abwasser, was zu einem gesteigerten Fremdwasserzulauf auf der Kläranlage geführt hat.

Dies darf natürlich nicht sein und zudem wirkte sich das auch wirtschaftlich nachteilig aus, denn diese Gesamtumstände brachten auch erhöhte Betriebskosten mit sich.

Zur Behebung dieses Problems wurde bereits im Juli 2016 die Firma Lintz & Hinninger aus Mosbach mit der Durchführung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Witterungsbedingt und auf Grund der derzeitigen hohen Auslastung aller Firmen in diesem Arbeitsfeld konnte mit den Arbeiten aber erst im April begonnen werden.

Wegen des hohen Wassereintritts kam als Sanierungsvariante nur eine offene Bauweise in Frage. Um an die Schadstelle heranzukommen, war es zunächst erforderlich, für die Seckachbach eine Umleitungsstrecke zu errichten. Hiernach wurde der Kanal im Bereich der Seckachquerung erneuert, und nunmehr kann das Gewässer wieder in sein ursprüngliches Bachbett zurückverlegt werden.

Die Arbeiten sollen bis Ende Juni weitgehend abgeschlossen sein. Danach ist wieder gewährleistet, dass jeder an seinem Platz - das Abwasser im Mischwasserkanal und das Bachwasser in der Seckachbach bleiben.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 150.000 Euro. In der Gemeindeverwaltung sieht man das Geld gut angelegt, denn hierbei handle es sich um eine wichtige Investition in den Umweltschutz, wie Bürgermeister Thomas Ludwig gegenüber der RNZ betonte.