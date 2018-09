Die Kirche St. Laurentius in Großeicholzheim wird derzeit für rund 400.000 Euro grundlegend saniert.

Von Pascal Ambros

Seckach-Großeicholzheim. Auch wenn in der katholischen St.-Laurentius-Kirche in Großeicholzheim momentan keine Gottesdienste abgehalten werden können, herrscht im Gotteshaus reger Betrieb. Seit Ostern ist die Kirche geschlossen. Der Grund: Der Innenraum wurde komplett leer geräumt, in den kommenden Monaten wird hier eifrig renoviert. Bis zum nächsten Osterfest sollen die Arbeiten abgeschlossen sein - und zu tun gibt es einiges.

Dass die 1819 erbaute Kirche einer Renovierung bedarf, steht schon lange fest: Einen Antrag stellte man erstmals im Jahr 2006. Dieser wurde von der Erzdiözese Freiburg damals allerdings abgelehnt, da noch nicht genügend Zeit seit den letzten Renovierungsmaßnahmen in den 60er-Jahren verstrichen war. Nun bekam man den Plan genehmigt.

Aktuell werden in der Kirche neue Heizungsrohre verlegt. Im Speicher des Gemeindehauses wurde vor Kurzem eine umweltfreundliche Wärmeanlage installiert. Angeschlossen wurden Kirche und Gemeindehaus an das neue Nahwärmenetz der Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim.

Auch stehen der Einbau einer Beschallungsanlage, die Erneuerung der Elektroinstallation und des Beleuchtungssystems sowie der Einbau eines elektrischen Liedanzeigers an. Schadhafte Bodenplatten sollen ersetzt, Putzschäden und Risse an Decken und Wänden repariert werden. Die gesamte Raumschale wird einen neuen Anstrich erhalten, die Bänke sollen frisch lasiert und lackiert, Treppe und Emporenboden geschliffen, geölt und gewachst werden.

Die Heiligenfiguren, Bilder des Kreuzweges und die sonstige liturgische Ausstattung werden restauratorisch überarbeitet. Zudem sollen die Fenster erneuert und der Eingangsbereich saniert werden.

Finanziert wird das Projekt unter anderem durch einen Zuschuss der Diözese. Zudem hat man in Großeicholzheim das Glück, von einer Pfälzer Kirchenschaffnei betreut zu werden. Aus historischen Gründen, die heute nicht mehr genau bestimmt werden können, haben die Verantwortlichen dort die St.-Laurentius-Kirche auf einer Liste betreuter Kirchen stehen, die sie mit Geldmitteln unterstützen. 50 Prozent der ungedeckten Kosten für die Renovierung des Kirchturms zahlt die politische Gemeinde, den Einbau der neuen Heizung fördert das Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Die Ausräumarbeiten wurden nach Ostern von freiwilligen Helfern erledigt. Auch örtliche Unternehmen unterstützen das Projekt, etwa durch Einlagerungen der Innenausstattung und das Bereitstellen von Transportmitteln.

Die Kosten der Renovierung liegen liegt bei knapp 400.000 Euro - und sind damit relativ knapp bemessen. Zwar können viele wichtige Punkte abgehakt werden, andere Vorhaben müssen allerdings erst einmal hinten anstehen. So etwa der Glockenturm, der ursprünglich für ein Geläute von vier Glocken konzipiert wurde, momentan allerdings nur zwei Glocken beinhaltet. Eine dritte soll im Rahmen der Baumaßnahmen zwar eingebaut werden, für eine vierte fehlt es allerdings noch an finanziellen Mitteln.

Auch die Orgel wird vorerst nicht angerührt - lediglich eine oberflächliche Säuberung sieht der Restaurator vor. Die Kosten für die Renovierung des Altarbereichs sind zudem noch völlig offen"Wir sind auf Spendenbereitschaft angewiesen", betont Philipp Galm daher. Er ist der Vorsitzende des im November 2011 ins Leben gerufenen Fördervereins der St.-Laurentius-Kirche. Seine Freizeit an den Wochenenden steckt der Student der Theologie, Politikwissenschaft und Germanistik überwiegend in die Überwachung des Bauprojekts, das er damals initiiert hat und seit Kurzem auch offiziell als Baubeauftragter des Gemeinderats begleitet. "Allerdings funktioniert das alles nur im Team", unterstreicht Galm.

Die kommenden Wochen werden zunächst der Fertigstellung des benachbarten Gemeindehauses gewidmet, um dieses wieder schnellstmöglich zur Nutzung freizugeben. Die katholischen Gottesdienste werden bis Ostern 2015 in der evangelischen Kirche gehalten.