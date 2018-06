Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Drei Unfälle, sechs Tote, vier Schwerverletzte. Und das innerhalb einer Stunde. So lautete die Bilanz des 23. Oktobers 1976, der auch als "schwarzer Samstag im Neckar-Odenwald-Kreis" bekannt ist. Am Sonntag jähren sich die Ereignisse zum 40. Mal. Aus diesem Anlass suchte die RNZ das Gespräch mit Harry Gilde. Der Polizeihauptkommissar ist für das Thema Verkehr im Neckar-Odenwald-Kreis zuständig.

Mit großer Wucht war der Ford gegen zwei Bäume geprallt, die drei Insassen starben an der Unfallstelle zwischen Robern und Wagenschwend. Der Älteste unter ihnen war 20 Jahre alt, als Unfallursache gab die Polizei überhöhte Geschwindigkeit an.

Nur fünf Minuten später kam es zu einem weiteren schweren Zusammenstoß auf der B 27, kurz vor der Einfahrt Waldhausen. In die Kollision im Kreuzungsbereich waren drei Autos verwickelt, sie forderte vier Schwerverletzte. Ein Kind und eine Jugendliche starben zudem an den Unfallfolgen kurze Zeit später im Krankenhaus. Hier ging die Polizei davon aus, dass ein Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Zu diesen zwei schweren Unfällen kommt am Nachmittag bald darauf noch ein dritter hinzu: Ein Rentner war auf der Gemarkung Hettingen unter seinem umgekippten Traktor begraben worden. Und als ob dies noch nicht reiche, mussten darüber hinaus an diesem Wochenende vier Verkehrstote im Main-Tauber-Kreis beklagt werden.

"Das ist doch Wahnsinn", zeigt sich Harry Gilde schwer betroffen, als er den 40 Jahre alten Ausschnitt der Rhein-Neckar-Zeitung liest. Zu dieser Zeit war der mittlerweile 58-jährige Hauptkommissar bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal, der "schwarze Samstag" war ihm bislang kein Begriff. Doch Gilde hat in seiner Dienstzeit viele Unfälle gesehen. Und er weiß um die Entwicklung, die es bei der Verkehrssicherheit in den letzten 40 Jahren gab. Und die sind zum Glück recht positiv.

1970 - sechs Jahre vor dem "schwarzen Samstag" - gab es in Westdeutschland 21.332 Verkehrstote, berichtet Gilde. Im Neckar-Odenwald-Kreis hält das Jahr 1983 den traurigen Rekord mit 40 Toten. Mittlerweile haben sich diese Zahlen deutlich reduziert: Bundesweit kamen im letzten Jahr 3475 Personen bei Verkehrsunfällen zu Tode, im Neckar-Odenwald-Kreis waren es gar nur drei.

Dies sei ein großer Erfolg, betont der leidenschaftliche Verkehrserzieher, "auch wenn natürlich jeder Tote einer zu viel ist", fügt Gilde hinzu.

Doch warum kam es früher zu so vielen tödlichen Verkehrsunfällen? "Damals gab es viele Sicherheitssysteme im Auto noch gar nicht", erinnert sich Harry Gilde.

Nicht nur, das heute fast jeder Pkw über mehrere Airbags verfügt: Erst im vielfach erwähnten Jahr 1976 wurde die Gurtanlegepflicht eingeführt. Wohlgemerkt für die vorderen Sitze. Neuwagen mussten erst zwei Jahre später Gurte für die Passagiere im Fonds bereithalten.

Eine Knautschzone war damals ebenfalls kaum oder gar nicht vorhanden. Und noch etwas, was heute selbstverständlich ist, war damals unüblich: Leitplanken, die die Fahrzeuginsassen vor einem folgenschweren Aufprall gegen Bäume oftmals schützen.

Hätten die Unfallbeteiligten des "schwarzen Samstags" eben jene Kollisionen mit heutigen Fahrzeugen überlebt? "Ja, diese Menschen wären heute wahrscheinlich nicht tot", schätzt Harry Gilde.

Denn neben den technischen Fortschritten bei den Autos waren auch die Verkehrsbehörden nicht untätig: Neben der allgemeinen Verkehrserziehung wurden auch viele Unfallschwerpunkte entschärft.

So auch die zwei eingangs genannten Orte, die Teil des "schwarzen Samstags" waren. Zwischen Robern und Wagenschwend vermittelt eine bessere Asphaltdecke mehr Griffigkeit.

In den letzten drei Jahren gab es dort einen schweren Unfall, bei dem ein Motorradfahrer von einem Wildwechsel überrascht worden war.

Und bei Waldhausen wurden in den letzten Jahren einiges getan: Neben einer Begrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde und Geschwindigkeitsüberwachungen direkt an der Kreuzung wurden dort auch Stopp-Schilder angebracht. "In den letzten drei Jahren gab es dort zwei Unfälle mit zwei Leichtverletzten", berichtet Gilde, der auch weiter für einen verkehrssicheren Neckar-Odenwald-Kreis kämpfen will.