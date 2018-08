Hardheim. (rüb) Nach einer angeregten Diskussion lehnte der Technische Ausschuss am Montag die Schaffung eines Umschlagplatzes für Altglas auf dem Areal des Schweinberger Schotterwerks einstimmig ab. Die Angst vor Geruchsbelästigungen, vor von Essens- und Getränkeresten angelocktem Ungeziefer und vor Beeinträchtigungen durch eine Zunahme des Schwerlastverkehrs waren ausschlaggebend.

Beantragt war die baurechtliche Genehmigung für die Umnutzung einer Lageranlage für mineralische Baustoffe zum Lagern von Altglas verschiedener Farben. Hierfür sei keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung, sondern eine baurechtliche Genehmigung notwendig, informierte Bernhard Popp vom Bauamt. Dem Antragssteller geht es um Anlieferung, Lagern und Verladen von Altglas aus Sammelbehältern der Firma INAST. Das Material stammt vorwiegend aus Altglasbehältern in den Landkreisen Neckar-Odenwald und Main-Tauber. Das Altglas sollte auf einer Lagerfläche von ca. 150 Quadratmetern nach Sorten getrennt zwischengelagert und später an die weiterverarbeitende Glasindustrie abgegeben werden.

Nach Angaben des Anlagenbetreibers sollten keine Immissionen durch die Lagerung und Verladung verursacht werden. Staub und Lärm sollten nur in untergeordnetem Maßstab hervorgerufen werden. Dagegen sei mit Anlieferverkehr in durchaus beachtlichem Umfall zu rechnen. Im Antrag war die Rede von ca. 40 Materialanlieferungen per Lkw pro Tag und drei Materialabfuhren per Lkw pro Woche. Plausibel klingen diese Angaben jedoch nicht, schließlich würde dies bedeuten, dass 90-mal häufiger Anliefferungen als Abfuhren stattfinden.

Die Skepsis der Ratsmitglieder beschränkte sich nicht nur auf diese Zahlen, auch wenn Bürgermeister Fouquet Altglas als "eigentlich unproblematisch" bezeichnete. Wichtig sei, dass der Verkehr nicht durch Schweinberg fahre, sondern die Umgehung nutze. Denn zeigte er Verständnis, dass in Schweinberg angesichts der Belastungen durch das Kompostwerk Vorsicht herrsche.

Josef Ruppert erinnerte daran, dass der Betreiber des Schotterwerks die Auflage habe, das Gelände zu rekultivieren. Er sah in der Neunutzung einen Versuch, diese Auflage zu umgehen. "Ich habe den Eindruck, das soll eine Müll-Umladestation werden", meinte Ruppert.

Arnold Knörzer befürchtete Geruchsbelästigungen und forderte, dass bei der Genehmigung eines solchen Vorhabens die Summe der Belastungen durch Kompostwerk, Biogasanlage usw. berücksichtigt werden müsste. Dieter Elbert beleuchtete die ablehnende Haltung des Ortschaftsrats. Die vorgebrachten Bedenken seien nachvollziehbar.

"Schweinberg ist keine Müllkippe", stellte Dr. Ingo Großkinsky mit Nachdruck fest und forderte, dass sich der Ausschuss dem Votum des Ortschaftsrats anschließen solle. Dies geschah dann einstimmig.

Wie sich jetzt herausgestellt hat, waren die Angaben im Antrag fehlerhaft. Wie Bauamtsleiter Friedrich Ansmann der RNZ mitteilte, hatte der Antragssteller die Zahl der Anlieferungen fälschlicherweise viel zu hoch angegeben. Aus diesem Grund werde er voraussichtlich einen neuen, korrigierten Antrag stellen.

Ausgesprochen positiv wurde dagegen ein Bauantrag der Reum Kunststoff- und Metalltechnik GmbH aufgenommen. Das Unternehmen möchte auf seinem Firmengelände im Industriegebiet Bauernau eine Leichtbauhalle errichten, die als Leergutlager dienen soll (die RNZ berichtete). Der Neubau soll zwischen dem sechstöckigen Bürogebäude und dem Hochregallager entstehen. Die Halle soll ein Ausmaß von 80 mal 25 Meter erhalten und eine Firsthöhe von zehn Meter.

"Dadurch wird sich die Verkehrssituation im Ried und speziell im Mühlweg entspannen", freute sich Bürgermeister Fouquet. Denn bislang wurden Räume auf dem Bermayer-Gelände als Leergutlager genutzt, wodurch es im Ried immer wieder zu Problemen durch den Lkw-Verkehr gekommen war. Ein zweiter Aspekt freute das Gemeindeoberhaupt: "Ich bin froh, dass sich Reum zum Standort bekennt und in Hardheim investiert."

Das Unternehmen selbst verspricht sich dadurch eine deutlich Verbesserung der Betriebsabläufe, wie Geschäftsführer Marc Hundsdorf vor kurzem im RNZ-Gespräch betonte.