Buchen-Götzingen. (jm) Mit dem gelungenen Sommermärchen unter dem Motto "Midsommar", der zehnten Veranstaltung in der erfolgreichen Sommermärchen-Reihe, schloss sich der Kreis einer weltumspannenden Festivalrundreise. Im Jubiläumsjahr 2006 startete der TSV "Fortuna" nach einer Idee von Eventmanager Thilo Jaufmann unter dem Motto "Flying Balls". Aufgrund dieser Erfahrung entwickelte man im Sommermärchen-Team die Konzeption, sich von den üblichen Sportfesten durch individuell gestaltete Themenevents abzuheben. Und diese Rechnung ging voll auf - das TSV-Sommermärchen gewann einen ganz speziellen Ruf.

2009 folgte der erste Sprung auf einen anderen Kontinent, eine Reise nach Asien zum Sumo-Ringkampf in Japan, dann ging man 2010 nach Afrika mit dem "Löwenkönig". Nordamerika mit "Woodstock" war 2011 an der Reihe, 2012 das Open-Air-Rockkonzert "Help children in the world". Mit einem originellen Schafsrennen war man 2013 Gast in Australien, um dann 2014 zur Fußball-WM Brasilien und Südamerika einen Besuch abzustatten. Zum Abschluss der Kontinentbereisung führte die Route in diesem Jahr zurück nach Europa mit einem Besuch in Schweden.

Es war von Anfang an für die Initiatoren ein wichtiger Punkt ihres Konzeptes, immer etwas Besonderes anzubieten. Zum einen wurden wiederholt auch soziale, kommunale Projekte und internationale Hilfswerke unterstützt, und zum zweiten bewährte sich das Hintergrundkonzept "Alt trifft Jung".

Das "Midsommar"-Fest selbst nahm einen äußerst positiven Verlauf und verzeichnete eine große Resonanz. Über 1200 Gäste besuchten am Samstag das abendliche Open-Air-Konzert. Reges Interesse fand auch der "Elchtest" am Nachmittag. Thilo Jaufmann begrüßte die vielen Besucher. Bürgermeister Roland Burger unterstrich, dass das Sommermärchen nicht von ungefähr ein ganz spezielles Image genieße, warten die Initiatoren doch immer wieder mit besonderen Attraktionen auf.

Der "Elchtest" entpuppte sich als unterhaltsame Attraktion für die Zuschauer und sportliche Herausforderung für die Teams. Diese waren beim Schieben des kunterbunt bemalten A-Klassen-Mercedes durch einen Parcours mit Hindernissen besonders gefordert und mussten ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen. 22 Herrenteams wagten das Abenteuer und stellten sich der Herausforderung - unter ihnen auch das Team "Stadt Buchen" mit Bürgermeister Burger als Teamkapitän sowie Buchens Beigeordnetem Thorsten Weber, Ortsvorsteher Egbert Fischer und seinem Stellvertreter Christian Gramlich.

Rennatmosphäre herrschte auf und um den Parcours. Der Kampf um die ersten Plätze war spannend. Sieger wurde schließlich das Team "Aufstieg-TSV" mit einer Zeit von 49 Sekunden vor dem Team "TSV-Vorstandschaft" mit 50 Sekunden und Team "VW-Styler" mit 53 Sekunden. Bei den Damen hatten vier Teams den Start gewagt, den Sieg holte sich das Team "Awesome Chicks" in 55 Sekunden. Die Siegerehrung nahm Turnierleiter Karl Hanifel begleitet vom stürmischen Beifall der Zuschauer vor.

Lautstark war das "Hallo", als Pippi (Eva Jaufmann) und Michel aus Lönneberga (Manuel Dose) auf ihren Pferden zum Auftakt des Abendprogrammes ins Schwedenareal einritten. Dann wartete die ABBA-Coverband "enjoy ABBA" mit einem Programm auf, das die Abba-Fans, teilweise in stilgerechtem Outfit, vom Start weg mitriss. Die Band präsentierte dem begeisterten Publikum in dem echt schwedischen Ambiente des Areals die vielen Hits der schwedischen Pop-Gruppe aus den 1970- und 1980er Jahren.

Unter der typischen grün umkränzten "Maystángen" - in Schweden ist das ein Symbol für Gemeinschaft und Fruchtbarkeit- hielt schwedische Lebensfreude Einzug. Der Funke sprang über, und es entwickelte sich eine tolle Atmosphäre so ganz nach dem Leitspruch "Hoe korter de nachten, hoe guller de Zweden!" , übersetzt: Je kürzer die Nächte desto großzügiger die Schweden.

Zur Abwechslung trugen Auftritte der Trachtgengruppe Buchen und der Volkstanzgruppe Berolzheim mit Schweden- und Bändertänzen bei. Auch der Auftritt der Aerobic-Gruppe Hainstadt unter der Leitung von Anja Blum mit "Saturday-Night-Fever" bereicherte das Unterhaltungsangebot. Zwischendurch erfreuten zudem zwei lokale Nachwuchsinterpretinnen, Hannah und Katharina, die bestens gelaunten und fröhlich feiernden Gäste mit ihren Liedvorträgen.

Das in die "Villa Kunterbunt" umgewandelte Sportheim war Anziehungspunkt für die Kinder, die sich mit Filmen um Pippi Langstrumpf und Michel erfreuen und Lönneberga sowie Bullerbü erkunden konnten. Ponyreiten für die Kinder und einige Jugend-Fußballspiele ergänzten dabei das bunte Festprogramm. So zeigten sich die Veranstalter mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden.