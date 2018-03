Adelsheim/Osterburken/Seckach. (er) Am Montagnachmittag wurde im Kulturzentrum Adelsheim vom Regierungspräsidium Karlsruhe und vom Büro Naturplan aus Darmstadt der Managementplan (früher Pflege- und Entwicklungsplan) für das FFH-Gebiet Seck᠆achtal, Schefflenzer Wald, Brünnbachtal und Kirnautal erstmals in der Region vorgestellt.

Adelsheims Bürgermeister Klaus Gramlich begrüßte die Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft, den Landratsämtern des Neckar-Odenwald- und des Main-Tauber-Kreises, Bauernverband, Sportfischer sowie die Bürgermeister Rainer Houck (Schefflenz) und Volker Rohm (Hardheim). Es gehe hier darum, Wissen in die Bevölkerung zu bringen und Interessen abzuwägen. Wie viel Interesse wolle man der Natur und wie viel der Land- bzw. Fortwirtschaft und den Bürgern geben, erklärte das Stadtoberhaupt.

Zum Hintergrund: Das von der Europäischen Union initiierte Netz aus Schutzgebieten "Natura 2000" ermöglicht erstmals einen weitreichenden Naturschutz über die Grenzen der Mitgliedsstaaten hinaus und beinhaltet das Sichern und Bewahren des europäischen Naturerbes mit seiner Artenvielfalt für die nachfolgenden Generationen. Die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie bilden die rechtliche Grundlage für das Schutzgebietsnetz "Natura 2000". FFH steht für "Fauna, Flora und Habitat". In den FFH-Richtlinien werden die aus europäischer Sicht besonders schützenswerten Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten im Einzelnen aufgelistet.

Die Mitarbeiter der Naturschutzverwaltung und anderer Fachbehörden wählten die Natura-2000-Fläschen aus. Derzeit stehen in Baden-Württemberg 630 000 Hektar unter europäischem Schutz (=17 Prozent der Landesfläche).

Geertje Binder vom Regierungspräsidium Karlsruhe stellte zunächst anhand einer Power-Point-Präsentation die betreffenden Naturschutzgebiete vor. Jedes Natura-2000-Gebiet sei einzigartig. Um seinen Wert sichern und auch verbessern zu können, müsse man feststellen, wo die besonderen Lebensräume und Arten von europäischer Bedeutung vorkommen. Zudem brauche man speziell für das jeweilige Gebiet abgestimmte Erhaltungs- und Entwicklungsziele und daraus abgeleitete Maßnahmen.

In Baden-Württemberg erfülle der Managementplan (MaP) diese Aufgabe. Die Umsetzung des "MaP", der Erhalt der Lebensraumtypen und Arten sei Pflicht. Die Bestandsaufnahme gehe bis Herbst 2015, im Sommer 2016 erfolge dann die Beteiligung der Öffentlichkeit und ab 2017 werde die Umsetzung des "MaP" möglich sein. In jedem FFH-Gebiet werde es einen Beirat geben. Diesem können angehören: Vertreter der Fischerei, Landwirtschaft- und Forstverwaltung und private Waldeigentümer, betonte Binder, die danach noch auf Förderprogramme einging.

Markus Rothmund vom Regierungspräsidium Freiburg stellte im Anschluss zunächst das Waldmodul des "MaP" vor. Danach ging er auf die Lebensraumtypen II im Wald ein. Diese sind: Waldmeister-Buchenwald, Auenwälder mit Erle, Esche und Weide und Lebensraumtypen I: Fließgewässer mit flutender Vegetation, Kalkschutthalden, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation und Höhlen. Es gehe darum, so Rothmund, für die "MaP" zu werben und so gut wie möglich umsetzbar zu machen. Maßnahmen zur Walderhaltung seien unter anderem eine Fortsetzung der naturnahen Waldwirtschaft und, Übernahme von Naturverjüngung, Förderung von Habitatstrukturen im Wald, Förderung der Totholzanteile und Erhöhung der Altholzanteile. Ziel sei es, den Lebensraum Wald zu erhalten.

Bürgermeister Houck meinte: Die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen und die Entwicklungsziele im FFH-Gebiet seien vielfältig. So komme es zu Vorgaben der Baumart, punktuellen Nutzungsverzicht und Verlängerung der Umtriebszeit. Nach einer Berechnung der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg im Jahr 2012 sei für die Bestände in FFH-Gebieten mit einer durchschnittlichen Minderung der Holzproduktionswerte von rund 35 Prozent zu rechnen. Dies bedeute für die Gemeinde Schefflenz eine finanzielle Einbuße von bis zu 100 000 Euro. "Eine Entschädigung, wie es in der Landwirtschaft üblich ist, die wirklich die Einbußen erträglich macht, ist nicht in Sicht", stellte Houck fest.

Bürgermeister Gramlich ergänzte hierzu, dass Beeinträchtigungen bei kommunalen oder privaten Betrieben entschädigt werden müssen.

Verena Gaschick-Alkan und Christoph Vogt-Rosendorff vom Büro Naturplan stellten dann die Mitarbeiter des Naturplanbüros mit ihren einzelnen Aufgaben vor und machten Angaben über die Kartierung der FFH-Lebensraumtypen, Erfassung der Fledermäuse, des großen Feuerfalters, Fische und Steinkrebse.

Die FFH-Gebiete wurden im Jahr 2005 an die EU gemeldet. Im Moment werde überprüft, in welchem Zustand sich die Arten- und Lebensraumtypen aktuell befinden, so Vogt-Rosendorff.