Rund 30 Schülerinnen und Schüler der Alois-Wißmann-Schule pflanzten in der Nähe der Hettinger Windkraftanlagen junge Bäume an. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Wenn sie in zwanzig Jahren im "Großen Wald" bei Hettingen wandern werden, können sie ihren Wegbegleitern ein Wäldchen zeigen, das sie als Kinder selbst angepflanzt haben: Rund 30 Schülerinnen und Schüler der Alois-Wißmann-Schule waren am Mittwoch mit Gummistiefeln, Setzlingen und Hacken in der Nähe der Windkraftanlagen unterwegs, um auf einer kleinen Lichtung, die von Forstrevierleiter Bernhard Linsler ausgesucht wurde, 120 junge Bäume zu pflanzen.

Gemeinsam mit dem Revierleiter und Lehrerinnen der Alois-Wißmann-Schule hoben die Kinder und Jugendlichen kleine Gruben für die Setzlinge aus und pflanzten die Bäumchen an.

Jeder half jedem, und so war die Arbeit auch schnell erledigt - rund eine Stunde vor dem "offiziellen Ende" des Pflanztages konnten die Mädchen und Jungen bereits auf sich und ihre Bäumchen stolz sein. "Das Pflanzen machte allen viel Spaß, da es sich um praktische Arbeit handelt und man sofort den Erfolg sehen kann", berichtete Schulleiterin Cornelia Weidenfeld.

Die AWS-Schüler sind mit dem Wald zudem bereits vertraut: In der Hauptstufe besuchen sie das einwöchige Waldschulheim im Klöster Schöntal und setzen sich dort mit der Natur auseinander. Bei den Setzlingen im "Großen Wald", die nun über Jahrzehnte unterstört wachsen dürfen, handelt es sich um Douglasien. "Die Douglasien werden den bunten Laubmischwald ergänzen", erläuterte Revierleiter Bernhard Linsler.

Der Projekttag "Ein Baum für jedes Kind", in dessen Rahmen die Pflanzaktion stattfand, wird von der Deutschen Umweltstiftung angeboten und finanziert. Der Projekttag wurde von Lehrerin Lioba Lang an die Alois-Wißmann-Schule geholt.

Die Schulpflanzaktion verbindet Theorie und Praxis und schafft bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für den Wert der Natur.