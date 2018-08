Mudau. (lm) Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung im Bürgersaal des Mudauer Rathauses unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger abzuarbeiten. So ging es um die marode Förderleitung zwischen dem Tiefbrunnen und dem alten Hochbehälter in Rumpfen, die mit einem Kostenaufwand von 57.000 Euro durch eine neue PE-HD-Rohrleitung inkl. Schutzmantel mittels Einbau im Fräsverfahren ersetzt werden soll.

Zuvor waren durch das Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim unter Beteiligung der Stadtwerke Buchen als Betriebsführer der Wasserversorgung verschiedene Varianten untersucht worden zur Ermittlung der günstigsten und besten Sanierungsart.

Zur Komplettierung des Sportangebotes an der Grund- und Hauptschule in Mudau soll oberhalb des bestehenden Kleinspielfeldes parallel zu Sporthalle und Schulgebäude eine neue 100-Meter-Laufbahn mit vier Laufspuren auf fünf Meter Breite und einem Kunststoffbelag angelegt werden. Wie Marco Rieß erläuterte, soll der Graseinwuchs am Kleinspielfeld durch eine Umrandung mit Gummimatten eingedämmt werden und zusätzlich als Höhenausgleich zwischen Laufbahn und Spielfeld eine Sitzfläche aus U-Steinen angebracht werden.

Nach dem Willen von Verwaltung und Gemeinderat sollen die Arbeiten im Sommer umgesetzt werden, damit die Anlage zum neuen Schuljahr zur Verfügung steht. Als geschätzte Kosten nannten Oswald Gehringer und Marco Rieß als Vertreter des Ing.-Büros Sack und Partner etwa 100 000 Euro für die Bahn sowie ca. 17 000 Euro für die Kleinfeldumrandung und rund 33.000 Euro für die die Sitzfläche aus U-Steinen.

Dankenswerterweise habe die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung nach Aussage von Dr. Rippberger eine Förderung der Maßnahme in Höhe von 18.000 Euro bereits zugesagt.

Abschließend der Sitzung nahm der Gemeinderat den Halbjahresbericht von Kämmerer Gerd Mayer über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zur Kenntnis, der mit 890.000 Euro eine 345.000 Euro höhere Zuführungsrate an den Vermögenshaus, keine Darlehensaufnahme und 176.400 Euro weniger Entnahme auf der allgemeinen Rücklage vorsieht. Die Entwicklung sieht das Gremium als überaus positiv. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat aufgrund der zahlreichen Wasserrohrbrüche im Winter und weniger Wasserverbrauch und noch einigen Punkten wie Aufwand beim Leitungsnetz ein Minus von rund 92.000 Euro zu verzeichnen, was eine Erhöhung des Wasserpreises vorprogrammiere. Unter dem Punkt Bekanntmachungen informierte der Bürgermeister u.a. über eine geplante Komplettasphaltierung der Wanderbahn im Zusammenwirken mit der Gemeinde Limbach.