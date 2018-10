Für insgesamt 819 Schüler an den beruflich und allgemeinbildenden Gymnasien im Neckar-Odenwald-Kreis haben gestern die schriftlichen Abiturprüfungen - traditionell mit den Klausuren im Fach Deutsch - begonnen. Unser Bild zeigt Abiturienten am Burghardt-Gymnasium in Buchen während der Deutsch-Klausur. Foto: J. Casel

Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) "Diese Aufgaben waren durchaus machbar!" Dies war der einhellige Tenor der Fachlehrer an den Gymnasien im Altkreis Buchen, wo am gestrigen Mittwoch traditionell mit den Klausuren im Fach Deutsch die diesjährigen schriftlichen Abiprüfungen begonnen haben. Fünf Aufgaben zu Prosa und Lyrik standen gestern bei den 819 Abiturientinnen und Abiturienten im Neckar-Odenwald-Kreis zur Auswahl, von denen eine ausgewählt werden musste. Und darunter war mit dem Schwerpunktthema mit Georg Büchners "Dantons Tod, "Homo Faber" von Max Frisch und Peter Stamms "Agnes" zumindest ein Aufgabenfeld hinlänglich bekannt. Auch die beiden Gedichte und die Erörterung folgten bekannten Mustern, während Kurt Tucholskys Kurzprosa doch eher als schwereres Kaliber einzustufen ist. Bleibt die spannende Frage, wie viele Schüler sich da wohl herangetraut haben...

Im Regierungsbezirk Karlsruhe gehen in diesem Jahr 13 685 Abiturienten an den Start. Das sind etwas mehr als im Vorjahr. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist dagegen ein Rückgang zu verzeichnen. Hier sind es in diesem Jahr 819 Schülerinnen und Schüler (507 an den allgemeinbildenden und 312 an den beruflichen Gymnasien), gegenüber 856 im Vorjahr. Im Altkreis Buchen stellen sich in diesem Jahr an den sechs Schulen 457 Schüler (Vorjahr 486) den Abiturprüfungen.

Die meisten Abiturienten im Altkreis Buchen kommen in diesem Jahr mit 114 vom Ganztagesgymnasium Osterburken. 86 sind es am Burghardt-Gymnasium Buchen. Nahezu gleich ist die Abiturientenzahl bei den beiden Gymnasien in Walldürn (79) und Adelsheim (78). Zufrieden ist man mit der Entwicklung auch an der Helene-Weber-Schule in Buchen, wie Schulleiterin Bangert betont. Hier kann man im vierten Jahrgang mit 54 Abiturientinnen und Abiturienten eine neue Höchstmarke vermelden. Und am Technischen Gymnasium (TG) an der Zentralgewerbeschule Buchen sind es in diesem Jahr 46 Abiturienten.

Zumindest im Groben planbar war gestern in der Deutsch-Klausur die erste Aufgabe, denn die Schwerpunktthemen: Georg Büchner: "Dantons Tod"; Max: Frisch: "Homo Faber" und Peter Stamm: "Agnes" waren bereits im Vorfeld festgelegt. In diesem Jahr war erstmals eine Textstelle aus "Agnes" zu interpretieren. Das hier geäußerte Zitat: "Freiheit war mir immer wichtiger als Glück. Vielleicht war es das, was meine Freundinnen Egoismus nannten," gibt bereits einen Fingerzeig auf den zweiten Teil der Aufgabe, die vergleichende Betrachtung im Hinblick auf die Freiheit des Ich-Erzählers.

Für Lyrikfreunde stand ein Vergleich der beiden Gedichte "Ich kann oft stundenlang am Strome stehen" von Georg Herwegh und "Aufblickend" von Ingeborg Bachmann an. Beide Gedichte handeln von fließendem Wasser, weisen aber ansonsten gravierende Unterschiede auf.

Dritte Aufgabe war der Kurzprosatext "Die Katze spielt mit der Maus" von Kurt Tucholsky. Seine bildhaften Vergleiche zwischen Tierwelt und menschlichem Tun sind oftmals schwer zu ergründen.

Als nächste Aufgabe war ein Essay zu verfassen zum Thema "Mensch und Maschine - Facetten einer Beziehung". Als Grundlagen dienten hierbei Bilder und Texte anderer Autoren.

Die fünfte und letzte Auswahlmöglichkeit war die Analyse und Erörterung eines nicht fiktionalen Texts. Hinter dem Titel "Schönheit muss man lernen" versteckte sich die Fragestellung, was in der Schule unterrichtet werden soll.

Die Deutsch-Klausuren an den beruflichen Gymnasien, dem Wirtschaftsgymnasium Walldürn, der Helene-Weber-Schule und dem Technischen Gymnasium Buchen, waren bei den ersten drei Aufgaben deckungsgleich - beim Essay und bei der Texterörterung waren dagegen völlig andere Themen zu behandeln:

Das Essay mit dem Titel "Kommunikation ist heute (k)eine Kunst" bietet die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Art einem weit gefächerten Themenkomplex zu nähern. Als Grundlagen hatten die Aufgabensteller verschiedene Prosatexte, darunter die Definition zu Kommunikation und eine Grafik zu sozialen Medien angefügt. Fünftes Thema bei den beruflichen Gymnasien war die Texterörterung zu Bernd Kramers Artikel "Hard skills, please" in der Beilage der Süddeutschen Zeitung. Hier galt es u.a. herauszuarbeiten, inwieweit soziale Kompetenzen für die Berufswelt von Bedeutung sind.

Der Abi-Auftakt ist also geschafft. Die schriftlichen Prüfungen dauern jetzt noch bis Ende nächster Woche an. Mit großer Spannung schaut man dabei am Technischen Gymnasium an der Zentralgewerbeschule in Buchen auf das Fach Mechatronic. "Im letzten Jahr war es erstmals eines von drei Profilfächern bei uns. Die Ergebnisse waren hervorragend. Wir hoffen natürlich auf ein ähnliches Abschneiden in diesem Jahr," betont Alfons Pföhler, der in diesem Zusammenhang auf die große Bedeutung dieses Fachs in der neuen zukunftsweisenden Ära Industrie 4.0., quasi einer neuen industriellen Revolution, hinweist.

Mit den schriftlichen Abiturprüfungen geht es schon heute mit Französisch und Spanisch weiter. Der schriftliche Teil der Abiturprüfungen ist in genau einer Woche abgeschlossen. Die mündlichen Prüfungen finden dann zwischen dem 16. und 30. Juni statt.