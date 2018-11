Ravenstein. (F) Zukunftsweisende Entscheidungen traf der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Sitzungsaal des Rathauses, zu der Bürgermeister Hans-Peter von Thenen zahlreiche interessierte Zuhörer begrüßen konnte. Die Aufstellung zweier Bebauungspläne "Am Wurmberg" und "Affeldern" wurden ebenso einstimmig beschlossen wie zwei Bauanträge und der weitere DSL-Ausbau für die Stadtteile Hüngheim und Merchingen. Dem Antrag des Elternbeirats der Kindergärten auf Fahrtkostenbezuschussung wurde dagegen nicht entsprochen.

Nach der Bürgerfragestunde befasste sich der Gemeinderat mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Wurmberg" auf den Gemarkungen Ravenstein und Hüngheim. Dieser werde, so Bürgermeister von Thenen, erforderlich, da die Firma Zürn beabsichtige neue Betriebsgebäude zu erstellen. Ohne teilweise Aufhebung des bestehenden Plans "Alter Ortsteil" und die Neuaufstellung des Bebauungsplans "Wurmberg" ist dies nicht möglich. Dipl. Ing. Jürgen Glaser vom Büro für Kommunalplanung Mosbach ging nochmals kurz auf die Entstehungsgeschichte des bestehenden Bebauungsplans ein und erläuterte die eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden einschließlich Behandlungsvorschlägen. Wichtig sei, laut Glaser, die Schaffung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen. Der Entwurf des Bebauungsplans "Wurmberg" wurde schließlich vom Rat einstimmig genehmigt.

Dipl. Ing. Jürgen Glaser machte auch zum zweiten Punkt der Tagesordnung, der Aufstellung des Bebauungsplans "Affelder" auf Gemarkung Merchingen detaillierte Ausführungen. Künftig soll eine Umnutzung des bestehenden Aussiedlerhofs erfolgen, da der Eigentümer die Grundstücke zur Pferdehaltung für den Reitsport nutzen möchte. Gleichzeitig soll eine Bewegungshalle errichtet und bestehende Gebäude teilweise erweitert werden. Um diese Nutzung zu erreichen ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig, da es sich nunmehr um ein "Sondergebiet für Pferdehaltung" handle, sagte Glaser. Behörden und Bürger wurden frühzeitig gehört. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden im Einzelnen von Jürgen Glaser vorgetragen. Einwendungen wurden nicht vorgebracht, sodass der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans einhellig zustimmte, ebenso dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses im Weißdornweg in Merchingen. Einige Festsetzungen im Bebauungsplan wurden nicht eingehalten, Ausnahmen seien allerdings möglich, sagte der Leiter des Grundbuchamte Anton Friedlein.

Auch dem Bauantrag zum Neubau einer Doppelgarage im Baugebiet "Matzenklinge", ebenfalls im Weißdornweg, stimmte der Gemeinderat nach kurzer Beratung zu.

Die bestehende Erdaushubdeponie "Greut" wird erweitert. Bürgermeister von Thenen: "Die Deponie ist voll". Ein weiteres Einfüllen ist nicht mehr möglich, deshalb ist Eile geboten. Die Erweiterung der Deponie in Richtung "Essbachgraben" vorgesehen. Die erforderlichen Bauarbeiten wurden nach Prüfung der abgegebenen Angebote durch das Büro Sack und Partner an die Firma Joachim Brunn (Merchingen) zum Angebotspreis von 38 050 Euro vergeben.

Wie Bürgermeister von Thenen dem Gemeinderat mitteilte, habe die Einwohnerzahl der Stadt nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 um 69 auf derzeit 2 865 Einwohner abgenommen. Hier handelt es sich, so von Thenen, um "Statistikwerte", die sich zukünftig auch bei den "Schlüsselzuweisungen" für die Stadt negativ auswirken werden. Kämmerer Eberhard berichtete von der am Nachmittag stattgefundenen Kämmerertagung, dass dies finanzielle Auswirkungen pro fehlendem Bürger 500 bis 600 Euro für die Stadt Ravenstein ausmache.

In den letzten Jahren, so der Bürgermeister habe man seitens der Kommune große Anstrengungen übernommen die Stadtteile mit einem schnellen DSL-Anschluss zu versorgen. Jetzt ist beabsichtigt Restteile der Stadt, wie Merchingen und Hüngheim, mit neuen Leitungen zu versorgen, da dort noch ein "Schwachpunkt" innerhalb der Stadtteile bestehe. Zudem beabsichtige das Landratsamt den DSL-Ausbau im Kreisgebiet wieder zu fördern. Die Baukosten für die Maßnahmen in Merchingen bezifferte der Bürgermeister auf rund 52 000 Euro und rund 134 000 Euro in Hüngheim, jeweils einschließlich Baunebenkosten. Man erwartet 80-prozentige Bezuschussung.

Gemeinderat Laser (Merchingen) regte eine Diskussion bezüglich LTE an, Gemeinderat Volk (Erlenbach) und Ortsvorsteher Ullrich (Merchingen) sprachen sich für die Durchführung der DSL-Maßnahme im Sinne der Gleichbehandlung aller Bürger aus, trotz der Tatsache, dass die Kosten nicht im aktuellen Haushalt berücksichtigt sind. Seitens des Gemeinderats gab es keine Gegenstimmen.

Leider war von Seiten der Kindergärten kein Vertreter anwesend, als der Gemeinderat den Antrag des Elternbeirats der Kindergärten zur Fahrtkostenerstattung behandelte. Entgegen den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände habe der Gemeinderat, so der Bürgermeister, in seiner Sitzung am 17. April beschlossen, die Kindergartengebühren für die beiden nächsten Kindergartenjahre nicht anzuheben, was für die Stadt schon einen Kraftakt mit rund 5 000 Euro jährlich bedeutete. Weiterhin werde landesweit angestrebt, dass die Kindergartengebühren etwa 20 Prozent der Betriebsausgaben der Kindergärten decken soll. Dies sei in Ravenstein bei weitem nicht der Fall, hier betrage die Quote nur 11,72 Prozent.

Unter dem Punkt "Bürgerfragen" wurde in der Sitzung vom 15. Mai von der Elternbeiratsvorsitzenden des Kindergartens Erlenbach eine Erhöhung der Fahrtkosten zu den Kindergärten beantragt. Der Gemeinderat lehnte den Antrag ohne Diskussion ab. Die Zahlung eines weiteren Fahrtkostenzuschusses wird nicht gewährt. Der Gemeinderat habe, so der Bürgermeister mit der nicht beschlossenen Erhöhung der Kindergartenbeiträge schon ein großes "finanzielles Zeichen" gesetzt und mit dieser Maßnahme jede Familie entlastet, die ein Kind im Kommunalen Kindergarten habe.

Unter "Informationen" sprach sich Bürgermeister von Thenen lobend über die stattgefunden Jubiläumsveranstaltung des Bienenstands am Wochenende aus. Er lud den Rat zur 72- Stunden-Aktion des "Pumphauses Hüngheim" am Wochenende ein. Ein kurzer nicht-öffentlicher Teil schloss sich an.