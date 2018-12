Buchen. (Wd) Die Stadtverwaltung Buchen steht dem Ansiedlungswunsch einer Firma aus Oberkessach, die in der Röntgenstraße eine Hackschnitzelanlage mit der Annahme von Haus- und Gewerbemüll "skeptisch gegenüber", wie der Redaktion gestern mitgeteilt wurde. Am Montag soll vom Gemeinderat nach Mitteilung der Stadtverwaltung nicht über das Baugesuch entschieden werden, sondern lediglich über die planungsrechtliche Einordnung und das Ansiedelungsinteresse der Firma auf Grundlage der Planung informiert werden. Ebenfalls konnte die RNZ in Erfahrung bringen, dass die Firma noch nicht Eigentümer des Grundstückes ist, auf dem gebaut werden soll. Nun hat der Gemeinderat das letzte Wort.

Die RNZ hatte am Freitag über den Bauantrag berichtet. Nachbarn waren dagegen Sturm gelaufen, weil sie Lärm, Dreck und Umweltgefahren befürchteten und hatten sich Hilfe suchend an die RNZ gewandt. Beantragt sind beispielsweise Betriebszeiten von 6 bis 22 Uhr und von 22 bis 6 Uhr. Es geht in dem Bauantrag nicht nur um die Verarbeitung von Hackschnitzel und Grünschnitt sondern auch um Alt- und Industrieholz sowie um die Annahme von Haus- und Gewerbemüll. Welcher Art, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Befürchtet wird von Anwohnern daher auch eine Geruchsbelästigung und von Hacker- und Brecher-Geräten in einer rund 50 Meter langen Halle eine entsprechende Lärmbelästigung.

Nicht näher ausgeführt wird in dem Bauantrag, wie groß die Mengen sind, die dort verarbeitet bzw. gelagert werden sollen. Auch wird nach uns vorliegenden Informationen nicht im Antrag darauf eingegangen, wie das Alt- und Industrieholz verarbeitet werden soll. Etwa lackiertes oder gegen Schimmelpilz behandeltes Holz wäre nicht unproblematisch. Fragen ergeben sich auch, wie die Firma aus Oberkessach mögliche Umweltgefährdungen oder gar Geruchsbelästigungen ausschließen will.

Von der Stadt ging uns gestern folgende Stellungnahme zu: "Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigt die Stadt Buchen, dass bei ihr ein Bauantrag zur Errichtung eines Gewerbebetriebes im Baugebiet I 4 zur Verarbeitung von Altholz, Grünschnitt, Industrieholz und Holzhackschnitzel bzw. zum Verkauf von Rindenmulch, Hackschnitzel, dem Betrieb eines Containerdienstes sowie der Einrichtung einer Wertstoffsammelstelle eingereicht wurde.

Die Stadt Buchen hat die betroffenen Nachbarn im Rahmen einer Nachbaranhörung über diesen Bauantrag, der vom Landratsamt als Untere Baurechtsbehörde beschieden werden muss, über die Bauabsicht informiert.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderates der Stadt Buchen steht dieser Bauantrag allerdings noch nicht, da das Vorhaben derzeit noch verwaltungsintern geprüft wird und zudem auch noch Angaben seitens des Antragsstellers fehlen. Über den Stand der Angelegenheit wird der Gemeinderat im Rahmen einer Bewertung am Montag in nichtöffentlicher Sitzung informiert. Er hat dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden."