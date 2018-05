Schaden in Millionenhöhe entstand bei einem Großbrand am Samstagabend im Gewerbegebiet am östlichen Ortsrand von Königheim. Der über 6000 Quadratmeter große komplette Gebäudekomplex der Metzgerei Morschheuser mit angegliedertem Gasthaus "Kronenstuben" wurde völlig zerstört. Der Brand war am Freitag gegen 21.25 Uhr ausgebrochen. Die Ursache ist noch völlig unbekannt, Vermutungen zufolge könnte das Feuer von einem Technikraum ausgegangen sein. Die Gäste in den "Kronenstuben" und das Personal konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tauberbischofsheim, Königheim, Hardheim, Walldürn, Lauda und Bad Mergentheim waren mit etwa 200 Feuerwehrmännern im Einsatz, vorsorglich waren zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte vor Ort. Das gesamte Firmengebäude, das erst vor sechs Jahren im Gewerbegebiet "Breitenflur" am Ortsrand in Richtung Tauberbischofsheim in Betrieb genommen worden ist, wurde ein Raub der Flammen, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Die Bundesstraße 27 war bis in die Morgenstunden des Samstags gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet, Gas- und Stromzufuhr abgedreht. Für andere in der Nähe befindliche Objekte bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandentstehung aufgenommen. Es ist aufgrund der Dimension des Brandes von langwierigen Ermittlungen auszugehen, in die auch Brandsachverständige eingebunden werden.