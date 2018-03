Buchen. (rüb) Gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlägt die Aktion "Mitmachen Ehrensache", die seit dem Jahr 2000 in Baden-Württemberg zum Internationalen Tag des Ehrenamts durchgeführt wird. Die Schüler arbeiten einen Tag in einem Unternehmen, und der Erlös geht an regionale Projekte der Jugendarbeit. Für die Jugendlichen bedeutet dies zugleich eine willkommene Möglichkeit der Berufsorientierung. Immer mehr Firmen sehen angesichts des bevorstehenden Fachkräftemangels darin eine willkommene Möglichkeit, auf sich und ihre Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen.

Landesweit nahmen wieder rund 10.000 junge Menschen teil, darunter etwa 300 Im Neckar-Odenwald-Kreis. Die RNZ hat sich bei drei Arbeitgebern aus völlig unterschiedlichen Branchen in Buchen umgeschaut: Im Ristorante "Paganini", bei der Zimmerei Holzwurm und bei der Firma Hoffmann + Krippner.

Beim Spezialisten für Folientastaturen in der Siemensstraße beginn der Besuch mit einem Rundgang, den Montageleiter Thomas Grimm informativ gestaltet. Vom technischen Siebdruck kommend, entwickelte sich das 1972 von Max Hoffmann und Fritz Krippner gegründete Unternehmen zu einem führenden Anbieter intelligenter Bedieneinheiten mit integrierter Elektronik. Dahinter verstecken sich zum Beispiel Spezialtastaturen für die Medizintechnik sowie individuelle Lösungen für die Industrie und die Luft- und Raumfahrttechnik.

Ein spannendes Arbeitsumfeld, das auch den zwölfjährigen Hendrik Heiß aus Neckarburken fasziniert, der gestern einen Tag lang ins Berufsleben reinschnupperte. "Seit der 5. Klasse interessiere ich mich für Elektronik", berichtet der Schüler, der über seinen Vater, der in der Zentralgewerbeschule unterrichtet, auf Hoffmann + Krippner aufmerksam wurde.

"Die Arbeit macht mir Spaß", unterstreicht Hendrik, der gleich eine große Verantwortung tragen darf. In der Elektronik-Endkontrolle überprüft er die Produkte, ehe sie verpackt werden und das Haus verlassen. "Mit dieser Tätigkeit wird er schon gefordert", ist Thomas Grimm klar, der bei Hoffmann + Krippner auch die Ausbildung verantwortet.

Grimm und seine Kollegen achten aber auch darauf, dass dem Schüler die Arbeit Spaß macht. "Schließlich soll es ihm bei uns gefallen", unterstreicht er und hat damit die Nachwuchsgewinnung im Blick. Aktuell sind 14 Auszubildende unter den 200 Beschäftigten in Buchen."Die Ausbildung ist uns sehr wichtig und wird immer wichtiger", sagt Grimm, zumal es immer schwieriger werde, geeignete Kandidaten zu finden. Auch aus diesem Grund versucht Hoffmann + Krippner, möglichst alle Praktikumsanfragen positiv zu beantworten.

Ähnlich ist die Situation bei der Zimmerei Holzwurm, die 19 Beschäftigte zählt. "Das Handwerk hat bekanntlich Probleme, Nachwuchs zu finden", bekräftigt Geschäftsführer Manfred Ballweg-Moe, der sich mit seiner Firma seit Jahren am Aktionstag beteiligt. Gleich drei Schüler kümmern sich an diesem Tag um den Wareneingang und übernehmen Lagerarbeiten.

Dass zwei der drei Mitwirkenden seine Söhne sind, ist eine bemerkenswerte Randnotiz. "Sie sollen ruhig einmal sehen, wie es im Berufsalltag zugeht", sagt Manfred Ballweg-Moe. Die Arbeit macht ihnen offensichtlich viel Spaß: Sam Moe (16, Stürzenhardt) ist ebenso mit viel Eifer dabei wie Dejan Smoljo (13, Buchen) oder Pete Moe (12, Stürzenhardt).

In seiner Tätigkeit geht auch der zwölfjährige Felix Fischer aus Götzingen voll und ganz auf. Das Wirts-Ehepaar Ciro und Madlen Cascone vom Ristorante "Paganini" hat den Schüler "angestellt". "Er darf zum Beispiel Gemüse und Salat putzen", verrät Ciro Cascone. Kein Neuland für Felix Fischer, der auch zu Hause häufig kocht. Sein Berufswunsch passt daher zu einhundert Prozent: "Ich möchte Koch werden."

Entsprechend positiv fällt auch das Fazit von Elisabeth Ehret aus, die im Landratsamt für die Aktion verantwortlich zeichnet. "Es ist ein Gewinn für die Jugendlichen und für die Unternehmen", unterstreicht sie, "und wir sind durch den Erlös in der Lage, wichtige Jugendprojekte im Kreis zu fördern."