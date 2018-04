Rosenberg. (F) Dass die Gemeinde finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, ist schon lange bekannt. Dass sich aber die finanzielle Situation im Haushaltsjahr 2014 derart verschlechterte, löste in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag einige Sorgenfalten" bei den Räten aus, als der Haushalt 2014 zur Verabschiedung anstand.

In seiner Haushaltsrede beleuchtete Bürgermeister Baar die vorgelegten Haushaltszahlen und die finanzielle Situation. Gute konjunkturelle Rahmenbedingungen in Deutschland ließen die Steuereinnahmen zwar sprudeln; davon partizipiere Rosenberg aber kaum. Die Gewerbesteuereinnahmen seien rückläufig, zugleich habe man hohe Ausgaben beispielsweise in der Kinderbetreuung und zusätzlich durch durch die Erhöhung der Kreisumlage infolge der finanziellen Schieflage der Kreiskrankenhäuser. Investitionen, die über die Pflichtaufgaben hinausgehen, seien in Rosenberg nicht mehr möglich.

Baar erinnerte in diesem Zusammenhang an die Klausurtagung des Gemeinderats, in der man die Einnahme- und Ausgabesituation der Gemeinde genau unter die Lupe genommen habe. Das Ergebnis sei "radikal ernüchternd" gewesen. Dringende Maßnahmen wie der Hochwasserschutz an der Kläranlage mussten verschoben werden.

Kämmerin Andrea Seeber stellte in der Sitzung das umfangreiche Zahlenwerk des 2014er Haushalts vor. Wie sie einem kurzen Rückblick feststellte, hat sich die Finanzlage der Gemeinde im vergangenen Jahr massiv verschlechtert. Gründe seien erhebliche Mehrausgaben im Kindergartenbereich sowie Mindereinnahmen und Mehrausgaben beim kommunalen Finanzausgleich. Folge sei gewesen, dass sich die mit 225.000 Euro eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt in eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt von rund 5.000 Euro umkehrte.

Die Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben in Höhe von 138.000 Euro habe aus dem Verwaltungshalt nicht erwirtschaftet werden können. Deshalb seien Ersatzdeckungsmittel aus der Rücklage eingesetzt worden, die somit aufgebraucht sei.

Als Investitionsschwerpunkte 2013 nannte Andrea Seeber den Neubau des Hochbehälters in Sindolsheim, den Abbruch des alten Hochbehälters sowie die Fertigstellung des Parkplatzes Götz und den neuen "Schwanzwiesensteg". Zur Finanzierung seien Kredite in Höhe von 600.000 Euro erforderlich gewesen, wodurch die Verschuldung zum 31.12.2013 einen Höchststand erreicht habe. Mit insgesamt 2.873 000 Euro und einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.355 Euro liege man deutlich über dem Kreisdurchschnitt.

Der von der Rechnungsamtsleiterin vorgelegte Haushaltsplan 2014 sieht im Verwaltungsetat ein Volumen von 4.935 783 Euro vor. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, der 526.067 Euro umfasst, beträgt den Planungen zufolge 236.067 Euro. Die Wasser- und Abwassergebühren bleiben, so die Kämmererin, konstant, für das Jahr 2015 seien sie neu zu kalkulieren. Die Erhöhung der Kreisumlage belaste die Gemeinde zusätzlich mit rund 45.000 Euro. Ebenso seien erhebliche Zinsausgaben aufgrund der gestiegenen Kreditaufnahme zu tragen.

Bei einer Kredittilgung in Höhe von 63.000 Euro verbleibe eine Netto-Investitionsrate in Höhe von lediglich 73.000 Euro, die durch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges "Multicar" für den Bauhof schon nahezu aufgebraucht sei. Komplett aufgebraucht worden sei sei auch die Rücklage.

Nachdem sich der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde konzentriert und sich zum Ziel gesetzt hatte, die Verschuldung abzubauen, ist im Vermögenshaushalt neben kleineren Maßnahmen der Bau des dringend erforderlichen Löschwasserbehälters im Gewerbegebiet "Nord-Ost II" bei der Firma Getrag als herausragende Investition eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Eine Kanalsanierung ist im Wohngebiet "Am Rank" vorgesehen. 54.000 Euro sind für die Überrechnung der Entwässerungspläne eingestellt.

Geringfügig wird sich, wie informiert wurde, der Darlehensstand zum Jahresende 2014 verringern. Ziel müsse es sein, die Verschuldung weiter abzubauen, wozu ein erster Schritt getan wurde, betonte die Kämmererin. Dies sei auch wichtig, um nicht die zukünftigen Generationen weiter zu belasten.

Gemeinderätin Anna Herrmann bewertete in der Aussprache die Haushaltslage der Gemeinde als "kritisch". Die Gemeinderat Gräupl warf allerdings die die Frage auf, was der Gemeinderat in den letzten Jahren an Kosten hätte streichen solle. Er sei sich keiner Schuld bewusst. Gemeinderat Arnold betonte, dass es zwar Sparpotenziale in den letzten Jahren gegeben habe, die Ausgaben aber aber vom gesamte Gremium beschlossen worden seien.

Bürgermeister Baar unterstrich, dass man gute Gründe für die getroffenen Entscheidungen gehabt habe. Jetzt seien aber die Grenzen der Verschuldung erreicht. Die Gemeinde müsse mit den ihr zur Verfügung stehenden Geldmitteln zurechtkommen. Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt einstimmig zu.